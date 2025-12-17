Bien definidas las obras para Culiacán en 2026; destaca Gámez Mendívil extensión del Agricultores

Las obras más importantes para Culiacán en el 2026, que ya están en marcha, son la ampliación del Bulevar Agricultores, el margen izquierdo del Nuevo Malecón, la salida norte y el paso inferior, señaló el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

“El proyecto de obra para Culiacán lo tiene muy claro el Gobernador Rubén Rocha, ahorita hemos visto ya las obras aquí, simplemente el del Bulevar Agricultores, este es un proyecto, una prolongación que atraviesa todo lo que es la zona de Alturas del Sur, el margen izquierdo del Nuevo Malecón, la salida norte, el paso inferior, etcétera”, dijo.

Y aunque el Gobierno del Estado solicitó y logró la aprobación de un nuevo megacrédito para obras públicas, no será desde el municipio que se pueda incidir para su aplicación, admitió.

Desde el Ayuntamiento se han encargado de programar obras más del tipo pavimentaciones para colonias y sindicaturas, mientras que a nivel estatal será más de impacto estatal.

“Todas esas obras ya las tenemos muy bien acordadas, planeadas, y nosotros como Ayuntamiento nos hemos metido más a las colonias a las sindicaturas, hacer las obras de las calles pavimentadas y el estado hacer un poco más las obras de más impacto en el desarrollo como en la parte de movilidad”.

Sin embargo, Gámez Mendívil aclaró que aún con el anteproyecto de las obras para Culiacán, estarán atentos para hacer sugerencias y trabajar en coordinación.

“Para este nuevo crédito, estamos... ya tenemos un pre proyecto, digamos en un anteproyecto trabajado con el Gobernador Rubén Rocha y pero estamos a lo que también el Congreso necesite o atienda, pero es un crédito del Estado, entonces nosotros nada más estamos muy atento, hacemos algunas sugerencias, o como siempre hemos trabajado durante estos encuentros a estos cuatro años coordinación y todo lo que hagamos a favor de toda la gente de Culiacán”, señaló.