El Rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal, bien o mal, guste o no, fue electo bajo un procedimiento que era legal bajo la normativa vigente, respondió el Diputado local Adolfo Beltrán Corrales, acerca de la inconformidad expresada por integrantes de la UAdeO.

Este lunes el “Movimiento para la Defensa de la Verdadera Autonomía de la UAdeO”, integrado por universitarios, reclamó que la propuesta de decreto que pretende reformar la Ley Orgánica de la UAdeO no instruye a una nueva elección del Rector, demanda que desató toma de instalaciones en el mes de enero.

“El Rector, bien o mal fue electo bajo un procedimiento. Obviamente no coincidimos con ese procedimiento, pero eran las reglas que había. Vamos a legislar y vamos a hacer las cosas conforme a la Ley”, subrayó.

“No podemos agregar ningún artículo transitorio donde hagamos un pronunciamiento sobre alguna valoración de los procesos que ha tenido la UAdeO. No podemos legislar a petición de partes, nosotros estamos aplicando la Ley como debe de ser”, dijo Beltrán Corrales.

Asentó que, aun cuando comprenden el malestar y demandas de la comunidad universitaria acerca de la selección de sus autoridades, deben respetar la autonomía de la casa de estudios, y el Congreso no tiene facultad para actuar sobre asuntos internos de la UAdeO.

“Nosotros no calificamos una elección, nosotros legislamos y ya la calificación la hacen otras instancias. No podemos invadir una esfera, y también recordar que la Ley no se aplica retroactivamente”, recalcó.

Defendió que, pese a lo que demanda el movimiento, el dictamen reformatorio considera los planteamientos que hicieron diferentes integrantes de la casa de estudios.

Acerca de qué pasará dentro de la universidad respecto al cargo de Flores Leal, dijo que cualquier malestar lo deben abordar desde adentro de la institución.

“Hay instancias que ellos pueden seguir si hay algún proceso de impugnación en contra de la autoridad en este momento, que es el Rector. El Congreso no califica procesos internos de ninguna universidad”, enfatizó Adolfo Beltrán.

El pasado 16 de marzo, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología aprobó el dictamen que reformaría la Ley Orgánica de la UAdeO. Un día después, el Pleno del Poder Legislativo dio la primera lectura a este dictamen.

Será el próximo 20 de marzo cuando proceda a la segunda lectura, discusión y votación, para definir las nuevas reglas bajo las cuales se regirá la UAdeO.