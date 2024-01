A través de un cotejo entre el Padrón Nacional de Personas Desaparecidas y los padrones de programas federales, el Gobierno federal expuso que en Sinaloa se han localizado 297 personas.

Las personas estaban en calidad de desaparecidas y se han ubicado con vida en sus hogares, mencionó Omar López Campos, delegado de Programas Federales en Sinaloa, durante la conferencia Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Son personas que están en su casa, muchas de ellas no tenían claro que salían en el padrón de personas desaparecidas”, dijo el funcionario federal.

“Son jóvenes que van a la prepa o son adultos mayores, están ahí vivos”.

Estas localizaciones se han realizado al acudir un equipo multidisciplinario a los hogares de personas desaparecidas que aparecen en las listas de la Secretaría del Bienestar federal, informó López Campos.

Este despliegue de cotejo entre padrones es una iniciativa a nivel nacional que es replicada en Sinaloa desde el 2023, cuando en agosto ya se habían ubicado a 200 personas.

Una vez que se localiza a una persona en calidad de desaparecida, la Delegación de Programas Federales informa a la Fiscalía estatal para que la corporación cese la búsqueda de la persona en cuestión.

“Nosotros le informamos a la Fiscalía y le damos un reporte diario de los avances que tenemos, a muchas visitas nos acompañan, porque es un equipo multidisciplinario para que procedan con la baja, y es todo es una labor humanitaria más bien”, señaló el delegado en agosto de 2023 a Noroeste.

En ese momento, María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras, radicado en Culiacán, opinó que la estrategia es simulación para bajar los números de desaparición frente al periodo de elecciones en 2024, cuando se votará por la Presidencia de México.

“Ellos dicen que trabajan y han localizado a muchos, pero nosotros no vemos que eso sea verdad. No vemos que las cifras bajen o no vemos que a alguna familia le hablen y le digan ‘aquí está su familiar’. No lo hemos visto, no hemos visto los resultados que ellos tanto presumen”, criticó.