$!Bixie: 4 años de espera, bicicletas compradas en 2023 y apenas 81 usuarios registrados

Este 2026, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha el sistema de bicicletas compartidas Bixie, cuatro años después de que comenzó a plantearse como proyecto de movilidad urbana, con bicicletas adquiridas desde 2023 y apenas 81 usuarios registrados entre febrero y octubre de este año, de acuerdo con información proporcionada mediante una solicitud de acceso a la información pública. Además del reducido número de usuarios reportados, la respuesta municipal expone vacíos en el seguimiento del programa: la Dirección de Movilidad reconoció que no cuenta con información sobre los parámetros utilizados para medir su efectividad en beneficio de la población y tampoco dispone de datos sobre el costo unitario de las bicicletas ni de los aparadores del sistema. Bixie, promocionado bajo el lema “Bixie, tu baika Culichi”, fue anunciado desde 2022 como una alternativa de transporte sustentable para la capital sinaloense. Aunque las bicicletas fueron adquiridas en 2023, el sistema comenzó a funcionar hasta el 10 de febrero de 2026. En enero de este año, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que el proyecto piloto de bicicletas eléctricas y ciclovías iniciaría operaciones en febrero, luego de completar actividades de socialización con la comunidad estudiantil. En ese momento también señaló que se analizaban alternativas para financiar su operación, entre ellas la renta de espacios publicitarios en las cicloestaciones.

Sin embargo, los datos oficiales entregados en octubre contrastan con las cifras que se habían difundido sobre la aceptación del programa. En junio, a tres meses de su puesta en marcha, se reportaron alrededor de 2 mil 700 usuarios inscritos y más de mil 550 viajes realizados. La solicitud de información, identificada con el folio SISAI 250484800052326 e ingresada el 6 de octubre, requirió al Ayuntamiento datos sobre contratos, costos de adquisición, parámetros de evaluación y el padrón de usuarios. En respuesta, mediante el oficio MOV/685/2026, firmado por el director de Movilidad, Jesús Aurelio García López, la dependencia informó que contaba con un registro de apenas 81 usuarios entre febrero y octubre de este año. La misma Dirección de Movilidad señaló que, conforme a sus atribuciones, no realiza contratos ni cuenta con información relativa al valor unitario de las bicicletas y los aparadores. También manifestó que no dispone de información sobre los parámetros empleados para medir la efectividad del programa en beneficio de la población. La falta de información sobre los costos tampoco fue resuelta por la Tesorería Municipal. Mediante el oficio TM560/26, fechado el 8 de octubre, el enlace de transparencia de esa dependencia informó que no contaba con el reporte del programa ni con la información contractual solicitada.