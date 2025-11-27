Bloqueos de productores no son tema político, asegura Diputada del PRI

A partir del lunes 24 de noviembre, productores agrícolas de Sinaloa han participado en un Paro Nacional, con el cierre de casetas.

En Noticiero Noroeste, la Diputada local del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, advirtió que el movimiento no es un tema político, sino de seguridad nacional.

“Esto no inició en esta administración, las manifestaciones por precios justos y apoyos, siempre han existido... sin embargo, hoy vemos un total abandono al campo”.

“Se desmantelaron todos los programas que existían para darles a ellos la certeza de tener una rentabilidad en el ciclo agrícola, se quedan sin préstamos con tasas bajas, precios de garantía y empiezan a tener pérdidas”.

A pregunta expresa sobre los señalamientos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que las protestas eran por un rechazo a la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales, la legisladora consideró que están buscando engañar a la ciudadanía con una narrativa, para desacreditar.

En ese sentido, indicó que es importante el análisis a la iniciativa, pues hay temas que quedan en la ambigüedad sobre los permisos que debe solicitar el sector agropecuario.

“Si tú tienes una parcela, vendes la parcela, la rentas, ¿qué va a pasar con el agua del pozo? ¿Va dentro de la parcela o es otra concesión u otro permiso?”, cuestionó.

No obstante, coincidió en la necesidad de que haya orden en las concesiones que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua y que la administración del recurso es un tema de seguridad nacional.

Hasta este miércoles, el bloqueo de manifestantes agrícolas en la caseta de Costa Rica, en Culiacán, fue liberado de manera provisional, luego de 48 horas de cierre intermitente.

Aún así, los manifestantes pedían cuota voluntaria a los conductores de vehículos particulares, de carga y de pasajeros, han asegurado que es para cubrir gastos operativos de la manifestación.

Hasta el momento las negociaciones siguen estancadas y a pesar de que en Sinaloa las casetas se encuentran liberadas, no se descartan nuevos bloqueos.