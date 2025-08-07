$!‘Bobby’ solo ladró desde su casa en Culiacán; lo atacaron con un machete y murió horas después

CULIACÁN._ Según la versión de la Fundación Balto y Togo, la agresión ocurrió la noche del martes 5 de agosto, entre las 21:00 y 22:00 horas, en el fraccionamiento Mezquitillo 2.
El colectivo relató que un joven se cayó de su motocicleta frente al domicilio donde vivía Bobby y, al escuchar el ladrido del perro, sin que hubiera mordedura o agresión física, decidió informarle a su padre.
Posteriormente, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, ingresó armado con un machete al domicilio en el que vivía el perro y lo atacó.
De acuerdo con la fundación, “Bobby” sufrió fracturas, desprendimiento de nariz y mandíbula, así como múltiples heridas que comprometieron su vida.
“Le ladró a un joven que se cayó de la moto (cabe señalar que no le paso nada y a su moto solo se raspó, el perrito no lo mordió ni le hizo nada) en vez de decirle a la familia de lo ocurrido fue y le dijo a su papá y el señor en estado de ebriedad allanó el domicilio... con un machete y atacó con furia desmedida al perro provocándole fractura y desprendimiento de nariz, mandíbula y múltiples heridas en el cuerpo”, narró la fundación a través de redes sociales.
“Bobby” fue trasladado a un hospital veterinario para recibir atención, pero pese a los esfuerzos de los médicos, no se pudo salvar su vida.
El colectivo denunció públicamente el hecho como un acto de violencia extrema y dolosa, y lamentó que el dueño del perro, un hombre de 83 años, tampoco pudiera defenderse ante el ataque.
“Desde el dolor les podemos decir que este caso no dejaremos que quede impune, ya que ‘Bobby’ fue atacado dentro de su domicilio, su dueño un adulto mayor de 83 años inocente al igual que su mascota y él no pudo defender a su perrito, víctimas de la intolerancia, el dolo y la ira. Hoy fue él, mañana puede ser un niño, una mujer, un adulto o cualquier persona que lidie con este tipo de personas agresivas”, indicó.
Balto y Togo informó que presentó una denuncia formal ante las autoridades y exigió que el presunto agresor sea detenido de inmediato, al considerar que representa un peligro para la sociedad y que no se debe normalizar este tipo de violencia.
“No toleraremos más personas así dentro de nuestra sociedad exigimos justicia para ‘Bobby’ y su familia que están sufriendo por su pérdida”, expresó.
El colectivo también llamó a la reflexión social sobre el trato que se da a los animales, y pidió que las muestras de apoyo no se queden solo en la indignación, sino que se traduzcan en acciones reales para promover una cultura de respeto y protección.