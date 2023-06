Las bodegas que están dentro del esquema de comercialización extraordinario de Segalmex y Gobierno de Sinaloa para recibir el maíz sinaloense, y que no lo estén haciendo, serán expulsadas del programa, anunció el director de Segalmex, Leonel Cota Montaño.

Esto después de comentarios de productores que acusan que en las bodegas autorizadas no les han aceptado sus cosechas.

“Sí al día de hoy se registra algún problema con la bodega que no quiera recibirle al productor, sencillamente se retira la bodega”, dijo.

Cota Montaño se encuentra en Sinaloa y participó en la conferencia de prensa La Semanera, encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El esquema de comercialización consiste en la compra por parte de Segalmex y Gobierno de Sinaloa de 2 millones de toneladas de maíz a productores sinaloenses.

Los productores, previamente registrados, deben entregar sus cosechas en las bodegas autorizadas, situación que ha tenido complicaciones.

Ante ello el Gobernador Rubén Rocha Moya acusó a los bodegueros de comportarse cómo una mafia, y que han buscado provocar inestabilidad en el gremio agricultor.

“Son un mafia los bodegueros. Son los que nos tienen complicado el asuntos. Hacen cola los carros y no les reciben, pero esa bodega fue y le dijo a Segalmex quiero que me incluyas, pero no quieren recibir nada porque hacen el mismo boicot para complicar las cosas”, comentó el Gobernador.

“No nos van a vencer en eso. Estoy muy conforme con el operativo que está haciendo Segalmex”.