El sector de bodegueros agrícolas en Sinaloa se encuentra satisfecho ante el precio base de maíz acordado por el Gobierno Federal, estatal y productores agrícolas.

Está evaluación positiva ante el precio de 5 mil 257 pesos, más un bono de 200 pesos por tonelada para un seguro de riesgos, quedó expuesta en una asamblea del gremio.

La asamblea fue encabezada por Jesús Patrón Montalvo, empresario agrícola, en la que estuvo presente el Secretario de Agricultura y Ganadería José Jaime Montes Salas.

”La evaluación que se tiene y que manifestó la gente es que es una evaluación positiva, es un mensaje al Gobernador para que sienta que cuando menos en esta organización tiene el respaldo y la confianza para seguir adelante y que los métodos de nosotros son los diálogos, la plática con ustedes y la plática con el Gobernador para darle la fortaleza, para que se siente con Sinaloa en un puño, no con Sinaloa a la mitad, ni una décima parte, no, que no sean las voces discordantes las que lleven un mensaje equivocado al país, porque lo que ocupa ahorita Sinaloa es estar unido en torno a sus instituciones, porque de ahí salió esa respuesta”, mencionó el empresario agrícola.