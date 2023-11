Boleros de la plazuela Álvaro Obregón, en el centro de Culiacán, denunciaron inconformidades por la realización de la Feria Internacional del Libro en dicho espacio, porque les acarrea pérdidas económicas.

Detallaron que en la primera edición de la FIL en Culiacán, varios de los boleros que tienen décadas trabajando en la plazuela fueron desplazados por los puestos de las librerías, lo que generó un impacto en sus ingresos.

Armando, bolero de 54 años, manifestó tener intenciones de plantear la situación con sus demás compañeros al Ayuntamiento de Culiacán porque la FIL no es el único evento que afecta las ventas.

“A mí me gusta que pongan todo eso, pero que a nosotros no nos quitaran, no nos molestaran que pusieran las carpas para allá, toda esa línea de allá ahí estaría perfecto, que la gente entrara por el puro medio, entonces trabajaríamos nosotros y trabajarían ellos”.

Otro de los que dijo estar en contra de la instalación de puestos en la Plazuela fue Jorge, de 52 años, que padece de diversas enfermedades y en ocasiones requiere pedir dinero en la calle.

“La plazuela no es para todo lo que tú ves aquí, no es para que pongan libros, no es para que pongan comercios, la plazuela es para que haya bancas, boleros y para que vengan los enamorados, a platicar aquí los novios”.

Este año el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que la Feria Internacional del Libro se realizará del 13 al 20 de noviembre en la Plazuela Álvaro Obregón y el Instituto MIA, que está ubicado frente a dicho espacio público.