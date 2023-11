Boleros de la plazuela Álvaro Obregón, en el centro de Culiacán, fueron desplazados de sus puntos de trabajo para colocar los stands de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro en la ciudad.

Algunos como Javier, bolero de 28 años de edad y padre de cuatro hijos, tuvo que poner su silla para bolear hasta el cruce entre la calle General Ángel Flores, del Paseo del Ángel, y la avenida Jesús Andrade.

Desde su perspectiva, es un evento que está muy bien pero que al trabajar como bolero, se ha visto perjudicado económicamente, pues apenas comienza la temporada de más trabajo y la Feria del Libro, obstaculiza sus ventas.

“Me tuve que mover de ahí de mi lugar porque la verdad tuve que venirme hasta aquí, hasta la esquina esta, para ver si agarraba clientes. O sea, que quieren llegar para allá, que no puede pasar, para ver si los cachaba aquí pero pues ha estado bien solo, no he agarrado más que... ni un sola boleada, ni de pérdida 50 pesos he agarrado, una que di, nada”, lamentó.

Asimismo, Armando, bolero de 54 años de edad, que ya había comentado su descontento al respecto de la FIL, afirmó que es verdad que trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán se acercaron a los boleros de la Plazuela Obregón; sin embargo, lo hicieron a destiempo cuando ya estaba en vísperas la Feria del Libro.

“Yo no sé los compañeros qué dijeron pero aquí nosotros, los compañeros dijimos que sí nos perjudicaba, como dije anteriormente, que esta carpa debía estar de aquel lado, o sea viceversa y que la gente entrara por el medio. No le hace que taparan así como está pero nosotros estar por aquí aquí igual, estar así. Porque mire cómo están los compañeros, uno por allá, uno por acá y no tenemos trabajo”.

Además, criticó que se haya tapado la avenida Ruperto Paliza, impidiendo el paso de vehículos, lo que afecta su trabajo al obstaculizar la pasada, sumándole que pusieron un escenario en el que por momentos se queda solo.

Desde hace semanas, las autoridades municipales se encargaron de dar a conocer la segunda edición de la FIL, que inició apenas este 13 de noviembre y continuará hasta el 20 del mismo mes, con actividades y stands en la plazuela Álvaro Obregón, el Instituto MIA, un estacionamiento aledaño al edificio y en el Ayuntamiento de Culiacán.