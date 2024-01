“Sí, hay una errata de milésimas, porque la suma de los datos que hay en la encuesta del Inegi da el 99.1, una diferencia de nueve milésimas. Curiosamente los datos que el Inegi publica no da el 100 por ciento, y de ahí la precisión que ya se corrigió y se subió a nuestra página como una fe de erratas”, explicó Miguel Calderón Quevedo, presidente del Consejo General del CESP.

La información difundida por el CESP es una interpretación de que las personas que no se sienten inseguras sí se sienten seguras, pero el cuestionario aplicado tiene más de dos opciones de respuesta, como las personas que dijeron no saber o las que simplemente no respondieron sobre el sentido de su percepción.

Noroeste cuestionó al titular del CESP sobre la posibilidad de que las variaciones pudieran resultar de las respuestas de quienes no respondieron sobre su percepciones de seguridad.

“Quizá, eso nos deja a nuestra interpretación, la duda es por qué no da el 100 por ciento, la duda está en por qué da 99.1 por ciento”, dijo.

“Tenemos ya varios años trabajando con un equipo muy profesional de gente en la coordinación general del CESP que han basado su trabajo histórico en la objetividad. Más allá de opinar en base a un juicio de valor nuestra propuesta ha sido trabajar en datos que están ahí”.