Bomberos de Culiacán trabajan al límite ante alza de siniestros

Con más de 11 horas de servicio ininterrumpido, elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán hicieron un llamado a la sociedad para humanizar su labor y comprender la crisis operativa que enfrentan.

En una reunión, Efraín Araujo Zazueta, comandante de Bomberos de Culiacán, revelaron que la ciudad crece y la capacidad de respuesta se ve comprometida por el desgaste de maquinaria y el incremento de incendios.

La jornada más reciente puso a prueba la resistencia física de 25 elementos, ya que a las 23:20 horas del 10 de mayo, se activó la alerta por un incendio en una empresa recicladora de PET.

“Anoche se sacaron las cuatro estaciones con todas las máquinas, con todas las pipas, con toda la gente”, compartió Araujo Zazueta.

Lo que parecía un servicio de rutina se convirtió en una batalla de siete horas contra temperaturas altísimas que solidificaron el plástico, convirtiéndolo en bloques tan duros que ni los picos de una retroexcavadora podían penetrar.

Informaron que equipar a un solo elemento con casco, chaquetón, pantalón y equipo de respiración cuesta alrededor de 140 mil pesos y la intensidad de los siniestros actuales acelera el deterioro.

Señalaron que en el incendio de la recicladora, las botas de un sargento, con valor de 6 mil pesos, quedaron inservibles.

A esto se suma el daño a las unidades, ya que el comandante informó que uno de los camiones sufrió la ruptura del chasis y el eje trasero se movió, una falla que pudo ser fatal si hubiera ocurrido en movimiento.

“Seguimos teniendo daños en los equipos, el equipo trabaja más y trabaja más, no nos da tiempo de darles los mantenimientos preventivos a los equipos”, dijo.

Actualmente, el costo operativo es crítico debido al precio del diésel y la imposibilidad de dar mantenimiento preventivo a las máquinas por no tener unidades de relevo.

En lo que va del año, se han registrado cerca de 400 incendios en terrenos baldíos, algunos de hasta 12 hectáreas de extensión.

La inseguridad ha sumado una carga adicional para el cuerpo de bomberos, ya que se ha visto un incremento en incendios de casas y comercios vandalizados, registrándose hasta 29 casos solo en diciembre pasado.

Agregaron que los tiempos de respuesta se disparan cuando las estaciones quedan solas para atender quemas de maleza que podrían evitarse con limpieza de predios.

A pesar de las carencias y el sueño acumulado, los rescatistas mantienen su compromiso tras proteger una vez más a Culiacán.

El evento contó con la participación de José de Jesús González, presidente del patronato de bomberos; Guillermo Chu Valenzuela, director general de bomberos en Culiacán y Roberto Castañeda González.