Brenda García Félix asume la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa

Brenda García Félix fue nombrada este miércoles como Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, luego de que la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde le tomara protesta y le entregara su nombramiento en Palacio de Gobierno.

La funcionaria sustituye en el cargo a la anterior titular de la dependencia y llega tras desempeñarse como directora general del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa.

Durante el acto protocolario, la Mandataria estatal le encargó mantener y fortalecer las estrategias que actualmente impulsa la Secretaría, con el objetivo de generar mayores beneficios para las mujeres de la entidad.

Tras asumir el cargo, García Félix aseguró que dará continuidad a las acciones que se encuentran en marcha, especialmente aquellas enfocadas en promover la igualdad sustantiva y prevenir las distintas formas de violencia contra las mujeres.

Entre las prioridades de su gestión destacó el fortalecimiento de los 20 Centros Libre que operan en diferentes municipios del Estado, así como la consolidación del programa Tejedoras de la Patria, iniciativa en la que Sinaloa se ubica entre las entidades con mayor avance a nivel nacional.

La nueva Secretaria también señaló que continuará la coordinación con el Gobierno federal para desarrollar programas relacionados con la atención a las primeras infancias y otros proyectos impulsados de manera conjunta entre los distintos niveles de Gobierno.

Reiteró que la principal instrucción recibida por parte de la gobernadora es mantener el trabajo de la dependencia y entregar resultados que contribuyan al bienestar, desarrollo y protección de las mujeres sinaloenses.

El cargo fue asignado a la nueva Secretaria pues quedó libre tras la salida de Ana Francis Chiquete Elizalde, que asumió como Senadora de la República al ser suplente de Imelda Castro Castro, que a su vez se separó del cargo para buscar la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa.