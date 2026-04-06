$!Brinda Cruz Roja Culiacán casi 500 atenciones durante el operativo de Semana Santa

Con un despliegue de seguridad y auxilio en 20 puntos estratégicos del municipio, la Delegación Culiacán de la Cruz Roja Mexicana concluyó el operativo ‘Semana Santa 2026’ con un saldo de 497 atenciones totales. El informe oficial, emitido este 6 de abril, detalla que del jueves 2 al domingo 5 de abril, el personal de Socorros de las bases Culiacán, Eldorado, Costa Rica y Quilá mantuvo una vigilancia permanente para salvaguardar a vacacionistas y ciudadanos.





De las intervenciones realizadas, 181 fueron de carácter prehospitalario. De estas, 74 ocurrieron directamente en sitios de recreo como Playa Ponce, donde la causa principal de atención fueron las quemaduras por aguamalas. Asimismo, los paramédicos atendieron lesiones por objetos punzantes, principalmente vidrios o desechos en playas y ríos, picaduras de insectos y realizaron rescates acuáticos preventivos en casos de ahogamientos no graves que no requirieron traslados de urgencia.





En la mancha urbana, se registraron 107 emergencias cotidianas durante el mismo periodo. Mientras las unidades vigilaban los puntos turísticos de las 08:00 horas a las 18:00 horas, las Salas de Urgencias de Base Leyva Solano y Base Sur operaron con normalidad, recibiendo a 316 pacientes. De acuerdo con la estadística médica, el 55 por ciento de los pacientes fueron mujeres con 176 y el 45 por ciento fueron hombres 140. Se realizaron 202 aplicaciones de medicamentos y 121 estudios de Rayos X.





