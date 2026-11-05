Brinda Shriners Children’s Culiacán la mejor atención en padecimientos ortopédicos especializados

A casi tres años de haber llegado a Culiacán, Shriners Children’s Culiacán, se ha posicionado como una excelente alternativa, en brindar atención médica pediátrica de alta especialidad sin costo para las familias.Esta clínica infantil ubicada dentro del Hospital Ángeles Culiacán, forma parte de un sistema internacional de salud con clínicas especializadas con presencia en Canadá, Estados Unidos y México.

Al frente de ella están la médico cirujano Cassandra Ferrer y el médico Félix Alejandro Posadas, especialista en traumatología y ortopedista, quienes en conjunto con un capacitado grupo de profesionales, brindan atención a niños, niñas y adolescentes, desde los 0 y hasta los 18 años, con padecimientos ortopédicos especializados.

Al respecto, la Doctora Cassandra Ferrer compartió que en México, la clínica cuenta con presencia en los estados de Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Tijuana y Sinaloa.Respecto a cómo llega esta clínica a Sinaloa, el Doctor Félix destacó que esto se debe gracias a que en Ciudad de México, hay un hospital Shriners Children’s muy grande el cual concentra a un gran número de pacientes que llegan de todos lados del país, por lo que al ver esto, es que deciden distribuir sus clínicas en algunos estados del país.

“La idea es que los pacientes que requieren de un tratamiento o cirugía, pudieran acceder a ello, sin la necesidad de viajar grandes distancias, evitando así incluso, el que no pudieran llegar por la falta de recursos, colocando las clínicas en lugares más céntricos en el norte del país, clínicas que han tenido una gran aceptación por los pacientes beneficiarios”, señaló Posadas.

Detalló también que, al ser una clínica de ortopedia pediátrica, atienden padecimientos complejos como Pie equino varo, Genu valgo y Genu varo, Ausencia o diferencias en extremidades, Malformaciones congénitas de las extremidades, Secuelas y deformidades ortopédicas y Manejo ortopédico de la parálisis cerebral infantil.

“Entre los principales padecimientos que solemos ver más en México, se encuentran las secuelas de parálisis cerebral, escoliosis, entre otros padecimientos que causan deformidades, ya sea en los pies, rodillas, cadera, por lo que nuestra labor es corregir estas deformidades, buscando darle una mejor calidad de vida al paciente”.

En Sinaloa, dijo, lo que más ha tocado atender son las escoliosis en parálisis cerebral, de cadera, deformidades de un pie, representando estos los principales diagnósticos que tratan en los pacientes, a quienes se les brinda un tratamiento.

“En Culiacán hemos tenido la suerte de recibir a mucha gente, los días que atendemos están siempre llenos, y aquí no solo recibimos a pacientes de Sinaloa, también nos visitan de Baja California, Sonora, Durango y Nayarit”, detalló el médico. Ferrer explicó que para poder acceder a los servicios de Children’s Culiacán, es importante acudir a sus instalaciones, ubicados en Hospital Ángeles, en un horario de 7:00 de la mañana a 16:00 horas, y así generar una cita de valoración con el trabajador social, o también llamar al teléfono 800 465 2726, en el que el interesado comparte las características del paciente, asegurando así su cita de primera vez.

“Nosotros iniciamos en diciembre de 2023, y hasta la fecha, hemos logrado brindar más de 11 mil atenciones médicas y más de 835 cirugías, las cuales se realizan aquí en Hospital Ángeles, viendo la satisfacción de los pacientes por los resultados, así como de todo el equipo de trabajo, ya que al poder tener esa oportunidad de recibir esta atención en un hospital de primer nivel, es gracias a instituciones como Shriners Children’s México, generando con ellos un gran impacto en la sociedad.

Ferrer subrayó, que todo lo que ellos ofrecen en la clínica, desde la consulta, los estudios y hasta las cirugías, no tienen ningún costo para el paciente, sin importar su situación económica o prestación social.

“Todo lo que el paciente recibe aquí es sin costo, y es importante mencionar que, si ellos necesitan de un medicamento extra, eso sí correrá por la cuenta del paciente, lo único que nosotros pedimos, es que el paciente cuente con las características de tener algún padecimiento o diagnóstico al cual nosotros podamos ofrecer un tratamiento, y que esté dentro de las edades que atendemos, es decir, desde los 0 y hasta los 18 años”, subrayó la doctora.

Es importante destacar también, que la clínica no brinda servicios de urgencias. Todas las consultas se realizan únicamente mediante cita.

Respecto a si hay planes de crecimiento en la entidad, ambos médicos destacaron que eso lo definirá la demanda de la misma gente, con la posibilidad incluso, de agregar a más médicos.

“Este 2026, llevamos atendidos más de 3 mil atenciones médicas, y más de 300 cirugías, en todos los tipos de casos que se han comentado”, detalló.