$!Brindan apoyo a familias desplazadas de Badiraguato en Culiacán

Durante la actividad, encabezada por la Directora de Atención Social, Elga Josefina Pérez Félix, y la diputada local Verónica Avilés Rochín, se brindó atención directa a 160 núcleos familiares y el padrón de beneficiarios registró la asistencia de 409 personas adultas y 168 niñas y niños, quienes se encuentran en situación de desplazamiento y buscan fortalecer su calidad de vida en Culiacán.

En un esfuerzo por mitigar las carencias de quienes han tenido que abandonar sus hogares, el Gobierno de Sinaloa desplegó una jornada de atención social dirigida a familias desplazadas de Badiraguato que actualmente radican en la capital sinaloense y el evento, coordinado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, tuvo como sede el Polideportivo Juan S. Millán este 20 de diciembre de 2025.

En total, las autoridades distribuyeron 320 despensas alimentarias y 200 juguetes, buscando asegurar la alimentación de los hogares y ofrecer momentos de alegría para los menores de edad y según informó la dependencia a cargo del arquitecto Omar Alejandro López Campos, la entrega se realizó de manera ordenada y sin intermediarios, garantizando la transparencia y el trato digno a los ciudadanos.

Esta acción se enmarca en la visión de justicia social del Gobernador Rubén Rocha Moya, la cual coloca en el centro de la política pública a los sectores que enfrentan mayores vulnerabilidades y las familias beneficiarias expresaron su agradecimiento, destacando que las despensas representan un respaldo vital para su subsistencia inmediata.

Por su parte, la Sebides reafirmó que este operativo forma parte de un esquema permanente de acompañamiento institucional diseñado para atender las necesidades básicas y fomentar la estabilidad social de las familias desplazadas bajo un enfoque humanista e incluyente.

Este tipo de programas funcionan como una red de seguridad que busca sostener a quienes han sido arrancados de su entorno, proporcionando el alimento y el apoyo necesarios para que no enfrenten su situación en el desamparo absoluto.