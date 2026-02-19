Brindan resguardo a Homar Salas tras ataque a su vivienda en Culiacán

Luego del ataque armado contra la vivienda de Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el Gobierno del Estado implementó un esquema de seguridad para el líder sindical y su familia.

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que, tras conocer los hechos ocurridos el miércoles 18 de febrero, se ofreció protección directa en el domicilio del dirigente, medida que fue aceptada.

“No tenemos una información precisa, de quienes fueron, se está investigando cuál es la razón, nos preocupa, no hay datos específicos y nosotros tomamos ya las medidas de protección en casa, en domicilio y de él... Se le proporcionó y obviamente que él estuvo de acuerdo”, declaró.

Indicó que hasta el momento no se cuenta con información concluyente sobre el móvil del atentado y que las indagatorias continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, la agresión se registró en la fachada del domicilio del dirigente sindical, sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades municipales confirmaron que Salas y sus familiares se encontraban en el interior del inmueble al momento de los disparos, pero resultaron ilesos.

La Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que los agresores habrían arribado en vehículos tipo sedán, uno blanco y otro negro.

Añadió que no se ha determinado el número exacto de personas involucradas y que se analizan videos y otros indicios recabados en la zona.

Tras los hechos, Homar Salas Gastélum difundió un comunicado en el que pidió evitar especulaciones sobre las posibles causas del ataque, a fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Asimismo, confirmó que su familia se encuentra en buen estado de salud.

Como medida preventiva, el dirigente electo canceló el evento programado para el 20 de febrero, en el que celebraría su triunfo en el proceso interno del sindicato realizado el pasado 13 de febrero.

Las autoridades estatales reiteraron que la investigación sigue en curso y que se dará seguimiento hasta esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.