Brindará SSPyTM auxilio vial gratuito y no instalarán alcoholímetros en Culiacán durante Semana Santa

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante el próximo periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegará un operativo coordinado en la ciudad y sus sindicaturas, el cual contará con el apoyo de los tres niveles de gobierno.

El director de la Policía Municipal Preventiva de Culiacán, Jonathan Macedo Ramírez, informó que se han establecido puntos estratégicos donde la población podrá solicitar auxilio vial sin costo, incluyendo el servicio de grúas en caso de fallas mecánicas.

“Va a haber puntos viales donde la ciudadanía puede acercarse a pedir auxilio, no va a tener ningún costo de grúas, en dado caso de una falla mecánica o algo, estaremos para ayudar”, informó

Destacó que el personal está capacitado para atender cualquier emergencia en parques recreativos y zonas de mayor aglomeración.

En un anuncio relevante para los vacacionistas, Macedo Ramírez confirmó que no se instalarán puntos de revisión del alcoholímetro durante estos días, no obstante, aclaró que se mantendrán puestos de inspección en coordinación con otras autoridades y se mantendrá presencia en lugares públicos para garantizar que la convivencia se dé en un ambiente sano.

“No hay alcoholímetro, simplemente apoyo vial, los puestos de inspección con las diferentes autoridades y únicamente es eso”, señaló.

También hizo un llamado a las familias para que se acerquen a los elementos de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos ante cualquier situación.

Pese al despliegue preventivo, el clima de violencia que afecta a la corporación fue un tema ineludible y tras el reciente asesinato de dos policías, el secretario afirmó que no existían alertas ni amenazas previas contra los agentes.

Detalló que, desde noviembre de 2024 a la fecha, la cifra de elementos de seguridad y tránsito que han perdido la vida de forma violenta asciende a 33 agentes.

Macedo Ramírez aseguró que se actuó de forma rápida en coordinación con otras instancias para dar con los agresores y que se mantiene el apoyo total a las familias de los elementos caídos.

Finalmente, reiteró que la prioridad absoluta de la corporación sigue siendo prevalecer la vida de las personas y asegurar que la ciudadanía pueda disfrutar de los días de asueto en buenas condiciones.