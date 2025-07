Esta situación podría estar afectando, aunque aseguró, que hasta el momento de la entrevista era algo en lo que no había pensado.

“Puede afectar mi salud, pero todavía no me ha afectado y también la gente le saca la vuelta y a lo mejor me está afectando las ventas y no me había dado cuenta”.

Anteriormente, vecinos de la colonia Alto de Bachigualato padecieron el desbordamiento de aguas residuales con la lluvia del pasado miércoles.

Tras la denuncia a Noroeste, la Japac atendió el reporte.