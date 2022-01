Burócratas acusados de espionaje fueron despedidos de manera arbitraria, no se les ha comprobado nada, asegura Sergio Torres

Luego de que en la última conferencia semanera se anunciara el despido de 44 trabajadores de la Secretaría de Gobierno por espionaje, Sergio Torres Félix, Dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano, declaró que a estas personas todavía no se les ha comprobado nada y solo se les dio de baja porque no estaban claras sus funciones dentro de la dependencia.

“Esa fue la nota de la conferencia de ayer del Gobierno del Estado, los despidieron por puros supuestos de trabajo de espionaje, no les han podido comprobar nada, suponen que según ellos no estaban claras sus funciones, entonces, su trabajo era de espionaje, eso no es serio”, dijo.

Señaló que los trabajadores fueron despedidos de manera arbitraria, ya que no se les notificó su despido ni se les pagó su quincena, a pesar de que algunos tenían hasta 18 años de antigüedad.

Asimismo, sostuvo que la administración estatal se ufana de velar por los derechos humanos, sin embargo, optan por despedir a 44 personas que tenían un suelo modesto con el que sacaban adelante a su familia.

La dirigencia de Movimeinto Ciudadano añadió que estos despidos injustificados también se han suscitado en otras áreas de la administración estatal.

Durante la conferencia semanera, el Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, informó sobre el despido de 44 trabajadores que cumplian con la función de espionaje.

Estas bajas se dieron tras los cambios en la extinta Dirección de Gobierno que formaba parte de la misma Secretaría, posteriormente, se le nombró Dirección de Gobernabilidad Democrática.

Cabe señalar que los 44 empleados dados de baja representaban el 50 por ciento de la oficina que ya no existe; además, el Secretario apuntó que estos desaparecieron la evidencia sobre las posibles víctimas de espionaje.