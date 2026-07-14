$!Busca AARC rescate financiero para evitar freno en el próximo ciclo agrícola

Con el tiempo en contra y un panorama financiero que amenaza la viabilidad del próximo ciclo productivo, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán ha iniciado una serie de mesas de trabajo con instituciones bancarias y organismos federales para evitar un freno en la siembra de alimentos en el corazón de Sinaloa.

El sector agrícola en el valle de Culiacán enfrenta una de sus crisis de liquidez más severas de los últimos años, reportando actualmente una recuperación de apenas entre el 50 y el 55 por ciento de la cartera crediticia.

Esta cifra enciende las alarmas, ya que restan solo seis semanas para que los créditos otorgados por la banca comercial y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura lleguen a su vencimiento el próximo 31 de agosto.

Roberto Bazúa Campaña, presidente de la AARC, encabezó un encuentro clave en el auditorio “César Campaña”, donde se sentaron a la mesa representantes de la banca privada, FIRA y fondos de aseguramiento.

“Necesitamos construir algo entre todos. Queremos conocer qué opciones existen para que los agricultores vuelvan a tener acceso al financiamiento y puedan seguir trabajando. La situación financiera es muy complicada y la recuperación de la cartera avanza lentamente”, señaló Bazúa Campaña.