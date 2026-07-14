$!Busca AARC rescate financiero para evitar freno en el próximo ciclo agrícola

Con el tiempo en contra y un panorama financiero que amenaza la viabilidad del próximo ciclo productivo, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán ha iniciado una serie de mesas de trabajo con instituciones bancarias y organismos federales para evitar un freno en la siembra de alimentos en el corazón de Sinaloa.
El sector agrícola en el valle de Culiacán enfrenta una de sus crisis de liquidez más severas de los últimos años, reportando actualmente una recuperación de apenas entre el 50 y el 55 por ciento de la cartera crediticia.
Esta cifra enciende las alarmas, ya que restan solo seis semanas para que los créditos otorgados por la banca comercial y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura lleguen a su vencimiento el próximo 31 de agosto.
Roberto Bazúa Campaña, presidente de la AARC, encabezó un encuentro clave en el auditorio “César Campaña”, donde se sentaron a la mesa representantes de la banca privada, FIRA y fondos de aseguramiento.
“Necesitamos construir algo entre todos. Queremos conocer qué opciones existen para que los agricultores vuelvan a tener acceso al financiamiento y puedan seguir trabajando. La situación financiera es muy complicada y la recuperación de la cartera avanza lentamente”, señaló Bazúa Campaña.
También informó que el objetivo es diseñar un plan financiero que permita a los productores sinaloenses volver a sembrar en el ciclo otoño-invierno 2026-2027.
El representante agrícola reconoció que el encuentro presenta apenas el inicio de un proceso que requerirá múltiples reuniones para definir un esquema viable, subrayando que los agricultores llegan a este punto debilitados por los altos costos de producción y los bajos rendimientos de la temporada anterior.
La estrategia de rescate impulsada por la AARC trasciende la búsqueda de simples prórrogas, enfocándose en consolidar un modelo con condiciones financieras más favorables que garanticen la viabilidad del próximo ciclo agrícola.
Entre las prioridades puestas sobre la mesa ante la banca y FIRA, destaca la urgencia de establecer tasas de interés accesibles que alivien la pesada carga económica de los productores actualmente descapitalizados.
Para ello, se analizan programas de FIRA que contemplan bonificaciones e incentivos en el costo del dinero, integrándolos en un esquema de financiamiento que resulte funcional para el sector.
Finalmente, el organismo enfatizó que este rescate debe acompañarse de una modernización productiva, particularmente en los esquemas de fertilización del maíz, con el fin de reducir la dependencia excesiva del nitrógeno y bajar los costos de producción sin sacrificar el rendimiento en el campo.
“Tenemos que evolucionar. Hay nuevas formas de fertilizar el maíz y nuevas formas de administrar los cultivos. No necesariamente tenemos que seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Hay mucho por mejorar y eso también ayudará a fortalecer la rentabilidad del productor”, expresó.
El dirigente agrícola reiteró que la prioridad absoluta es garantizar que la falta de crédito no se convierta en el obstáculo que detenga la producción de alimentos en el estado, construyendo un plan que sea sostenible tanto para el campo como para las instituciones financieras.