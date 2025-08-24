Busca Alcalde de Culiacán desaparecer COMUN ante inoperatividad

CULIACÁN._ El Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que el Ayuntamiento analiza desaparecer la paramunicipal Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán (COMUN) ante inoperatividad.

COMUN se encargaba de pavimentar calles y realizar proyectos de infraestructura y desarrollo social mediante un esquema de cooperación con los vecinos.

Los comités vecinales aportaban una parte del costo de las obras y la paramunicipal gestionaba el resto de los recursos necesarios, coordinando y supervisando la ejecución de los trabajos para mejorar la calidad de vida en las colonias.

“Hay una propuesta administrativa para, en la medida de las capacidades, ya desaparecerlo porque no tiene ningún efecto en este momento”, aseguró Gámez Mendívil.

“Las funciones prácticamente las absorbe y las hacemos en el Ayuntamiento de Culiacán.... en cuanto a pavimentaciones no les hemos cobrado a través de COMUN para estos efectos”.

Afirmó que el personal que actualmente labora en la paramunicipal será reubicado dentro de la estructura municipal.

“Todo el personal que está en este momento en esta paramunicipal que es COMUN buscarles espacios dentro del Ayuntamiento de Culiacán que gran falta nos hace para seguir fortaleciendo nuestro trabajo día a día”, subrayó.

Para este año a la paramunicipal se le aprobó un presupuesto de 10 millones 794 mil 133 pesos, que incluye transferencias, asignaciones, subsidios y otras Ayudas, así como ingresos propios.

Durante el primer trimestre han gasto 1 millón 319 mil 831 pesos tan solo en funcionar.