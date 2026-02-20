Busca asociación de empresarios fortalecer a las microempresas sinaloenses con foro en el Congreso

Con el objetivo de fortalecer a la micro y pequeña empresa y generar una agenda económica construida desde la sociedad civil, la asociación Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional anunció la realización del foro “La economía que sí queremos”, el cual se llevará a cabo el próximo 25 de febrero en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Edgar García Colin, coordinador de Autoridades de E4T, advirtió que una economía que depende de factores externos no es sostenible y destacó que el sector de los microempresarios ha sido el más vulnerable.

”En particular, el sector de los microempresarios nos hemos visto más afectados porque tenemos menos acceso a apoyos de capital, a formas de seguir sosteniendo y permaneciendo”, señaló García Colin.

Durante la presentación, los representantes señalaron que el foro surge ante la necesidad de analizar la situación económica actual, especialmente tras los hechos de violencia que han afectado a la región.

De acuerdo con estimaciones compartidas en la reunión, se calcula que aproximadamente 2 mil negocios han cerrado en el último año debido a la inseguridad y la falta de apoyos.

Blanca Judit Cota Valenzuela, representante en Culiacán de E4T, subrayó que la asociación funciona como un portavoz ante los tres niveles de Gobierno para gestionar apoyos, facilitar trámites de formalización y difundir programas estatales o convocatorias de créditos que muchas veces no llegan a los emprendedores por falta de difusión.

“No basta con todo lo que ya se ha hecho, con lo que cada asociación desde su trinchera hace, sino que cada quien necesita sumar esfuerzos desde lo que sabe hacer y realmente lo que necesitamos es organización”, expuso.

El foro iniciará a las 10:00 horas y contará con la participación del Congreso y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Destacaron que el evento será un espacio dinámico y abierto a toda la sociedad, con el fin de proponer soluciones que se integren en una agenda nacional, incluso, se mencionó la posibilidad de proyectar productos sinaloenses hacia mercados internacionales en ferias en Suiza

Diego Rafael Lozano Ibarra, representante estatal de E4T y Rodrigo Lozano Ibarra, coordinador de Inteligencia Artificial, señalaron que a pesar del nombre, E4T es una asociación civil sin fines de lucro nacida en Monterrey, que busca representar genuinamente a los microempresarios, quienes conforman el 95 por ciento de las unidades económicas en México y Sinaloa, actualmente, la agrupación cuenta con cerca de 2 mil afiliados en la entidad.