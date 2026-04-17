Busca Asociación Ganadera adelantar entrega de 35 mil pacas para prevenir afectaciones por lluvias

Con el objetivo de anticiparse a la llegada de la temporada de lluvias y asegurar el abasto de alimento para el hato ganadero, la Asociación Ganadera Local de Culiacán gestiona la pronta entrega de 35 mil pacas que ya han sido etiquetadas por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Presidente de la Asociación Ganadera Local de Culiacán, Martín Eduardo Samaniego Cotera, informó que actualmente existe disponibilidad de pastura en los campos y es fundamental adelantar el proceso para evitar que el forraje se pierda por la humedad o que el acceso a las zonas rurales se dificulte por el crecimiento de los ríos, como ha ocurrido en años anteriores.

“Estamos en espera de un apoyo que ya nos lo anunció, que lo tenemos etiquetado para entregar 35 mil pacas gratuitas y beneficiar a los ganaderos que están en una situación más difícil”, compartió Samaniego Cotera.

El recurso para este programa ya se encuentra asignado, siguiendo el modelo de apoyo implementado el año pasado, cuando se destinaron 700 mil pesos para beneficiar a cerca de 390 ganaderos con alimento sin costo.

Para este ciclo, se estima que el beneficio llegue a un padrón de entre 350 y 400 productores que se encuentren en activo.

El líder ganadero destacó que la intención es protocolizar la entrega a la brevedad con el Ayuntamiento para aprovechar que las trillas ya han comenzado, lo que permite obtener mejores precios y calidad en la pastura.

Para acceder a este apoyo, los productores deberán presentar su constancia de la Unidad de Producción Pecuaria actualizada, garantizando que el beneficio llegue a quienes realmente se dedican a la actividad.

También compartió que la urgencia del sector radica en la incertidumbre climática.

“Nosotros no predecimos a la naturaleza, ¿entiendes? Pero, ¿qué tal si se nos viene el agua más temprano? Entonces hay que cumplir con ese apoyo a los ganaderos que sí lo están esperando”, señaló.

Recordó que en el ciclo 2025, las lluvias tempranas impidieron que algunos productores pudieran recoger sus pacas debido al incremento en el cauce de los ríos, una situación que buscan evitar este año mediante una distribución anticipada.

Finalmente resaltó que este apoyo forma parte de una serie de programas gratuitos impulsados para el campo, que incluyen la entrega de semilla, apoyos a la mujer rural y el seguro catastrófico.