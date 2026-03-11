$!Busca Ayuntamiento comprar uniformes para 580 policías municipales de Culiacán

El proceso contempla la compra de 580 camisas manga larga, 580 pantalones, 580 gorras tipo beisbolera y 580 botas tácticas, así como 30 bermudas tácticas, 30 playeras tipo polo y 30 pares de calzado deportivo.

La convocatoria, identificada con el número CLN-LCP/003/2026, fue publicada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio.

El Ayuntamiento de Culiacán emitió una licitación pública nacional para la adquisición de uniformes destinados a elementos de la Policía Municipal Preventiva.

De acuerdo con el documento, las prendas serán color azul marino en el caso de camisas, pantalones, gorras y bermudas, mientras que las botas tácticas serán color negro, con especificaciones técnicas detalladas en los anexos de la convocatoria.

De acuerdo con el acta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio, la empresa Grupo Josaver, S.A. de C.V. presentó la propuesta técnica y económica durante el acto de apertura realizado el 27 de febrero.

Entre las marcas incluidas en la propuesta se encuentran 5.11, Original SWAT y Under Armour, de acuerdo con la relación de productos presentada.

El monto planteado por la empresa asciende a 3 millones 351 mil 550 pesos antes de impuestos, lo que con IVA incluido suma 3 millones 887 mil 798 pesos.

Según el documento, el fallo del proceso se programó para el 3 de marzo de 2026, cuando se definirá si la propuesta cumple con los requisitos establecidos para concretar la compra.