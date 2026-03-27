Busca Ayuntamiento de Culiacán sumar 400 nuevos policías; reportan avance en evaluaciones

Con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza y las tareas de prevención en el municipio, el Ayuntamiento de Culiacán reportó un avance significativo en la convocatoria para la Policía Municipal, con aspirantes que ya se encuentran en proceso de evaluación.

De acuerdo con José Ernesto Peñuelas Castellanos, Secretario del Ayuntamiento, hasta hace un par de semanas se contabilizaban alrededor de 286 aspirantes que habían acudido a las evaluaciones correspondientes.

“Entonces esto nos alienta porque estamos de alguna manera por cerrar el primer trimestre y ya tenemos un número considerable de nuestro Presidente Municipal que ha planteado la meta de 400 nuevos elementos”, señaló Peñuelas Castellanos.

El reclutamiento contempla un primer filtro a cargo del área de profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se revisan los expedientes para asegurar que los interesados cumplan con el perfil y los requisitos básicos y, quienes superan esta etapa pasan al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

Una vez que los aspirantes acreditan estos exámenes de control, ingresan a la Universidad del Policía para su formación oficial.

Las autoridades aseguraron que ya se han realizado las previsiones presupuestales necesarias para garantizar la contratación de los 400 elementos una vez que concluyan su preparación.

“Se han hecho las previsiones presupuestales correspondientes para tales efectos”, compartió.

Uno de los objetivos principales de este incremento en el estado de fuerza es atender las necesidades de seguridad en las zonas rurales del Municipio.

Se informó que parte de estos nuevos elementos podrían ser desplegados en sindicaturas que requieren mayor presencia, como Tepuche.

Además de las tareas de prevención general, los agentes reforzarán grupos especializados como la Red Púrpura y las unidades de tránsito, dependiendo de las necesidades operativas de la corporación.

Además de las tareas de prevención general, los agentes reforzarán grupos especializados como la “Red Púrpura” que sirve para disminuir y prevenir conductas delictivas en contra de las mujeres y las unidades de tránsito, dependiendo de las necesidades operativas de la corporación.