Busca Canaco Culiacán adquirir sus propios botones de pánico tras incumplimiento de Gobierno de Sinaloa

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán busca adquirir botones de pánico para sus afiliados, ante la falta de respuesta del Gobierno de Sinaloa, a la solicitud realizada hace más de un año en medio de la ola de violencia, para su instalación como medida preventiva ante riesgos por robo a comercio.

La presidenta del organismo, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que trabajan con un proveedor afiliado para ofrecerlos a menor costo y que puedan conectarse al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.

Explicó que el costo de cada dispositivo ronda entre los 4 mil y 5 mil pesos, aunque buscan reducirlo y, al mismo tiempo, gestionar que estén enlazados al sistema del C4, próximamente C5, para garantizar una respuesta rápida por parte de las autoridades.

“Desgraciadamente no ha habido información. Lo que estamos haciendo es, por medio de uno de nuestros afiliados que está promoviendo los botones de pánico, ver la manera de que se ofrezcan a un bajo costo y que tengamos el apoyo del C4, que próximamente C5, para que tenga una atención especializada y rápida”, expresó.

Zavala Yamaguchi recordó que la petición original contemplaba que los dispositivos fueran proporcionados por el Gobierno del Estado; sin embargo, hasta el momento no han recibido información sobre su entrega.

Indicó que tienen conocimiento de que el retraso estaría relacionado con el proceso de licitación, por lo que insistirán para que la administración estatal retome el proyecto.

“Seguimos insistiendo, ojalá que la Gobernadora pronto atienda esta petición y se le dé un seguimiento, porque tengo entendido que el problema era la licitación”, comentó.

Destacó que, aunque el robo a comercios ha disminuido y el Centro de Culiacán mantiene una fuerte presencia de vigilancia y cámaras de seguridad, los establecimientos ubicados en sectores como La Conquista y Barrancos continúan siendo los más vulnerables.

Subrayó que los botones de pánico representan una medida preventiva que permitiría reducir los tiempos de respuesta de las corporaciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a los comerciantes.

“El Centro está muy controlado, mucha vigilancia, nos reportan que está muy bien en el caso del Centro, pero tenemos caso, por ejemplo, también no hay que olvidar el sector de La Conquista, el sector Barrancos”, apuntó.

En junio de 2025, Canaco Culiacán anunció que el Gobierno de Sinaloa entregaría 500 botones de pánico conectados al sistema C4 para comercios afiliados, como parte de las estrategias para prevenir robos durante la crisis de inseguridad.

En ese momento, el organismo informó que los dispositivos ya estaban autorizados y únicamente faltaba definir el mecanismo de entrega, proceso que, más de un año después, sigue sin concretarse.