El Congreso de Sinaloa está elaborando un dictamen para reformar la Ley de Movilidad Sustentable y con ello regular el servicio de transporte por plataforma.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Planeación y Desarrollo, y la de Ecología y Desarrollo Sustentable están elaborando un dictamen en el que, hasta la fecha, está contemplado la imposición de un impuesto del 4 por ciento por cada viaje realizado por choferes de aplicaciones digitales.

El impuesto pagado por cada conductor, sería adicional al porcentaje que deben reportar a la app para la que prestan el servicio; lo recaudado por el Gobierno del Estado podría ser utilizado para la atención de semáforos y vialidades, comentó el Diputado Feliciano Valle Sandoval.

La reforma a la ley haría una diferenciación del transporte público, como los taxis, y el de plataforma, explicó el Legislador local.

“Para prestar un servicio público necesitan una concesión, para prestar un servicio de plataforma necesitas una autorización, para esta autorización habrá de haber dos registros, uno que es la propia plataforma se habrá de registrar ante el Gobierno del Estado y, por otro lado, el conductor junto con el vehículo se habrá de registrar en Gobierno del Estado en base a la plataforma a la cual va a trabajar”, detalló.

A diferencia de los taxis, los vehículos que den servicio por aplicación no podrán hacer sitio, tampoco paradas, ni buscar servicio conduciendo en diferentes puntos, la única manera que podrán operar es que les sea solicitado a través de la plataforma digital.

“No podrán ofertar sus servicios con una tarjeta, con un WhatsApp, única y exclusivamente con la plataforma en la cual ellos se dieron de alta, hablando de un Uber, o hablando de un Didi, al contrario de lo que es el transporte público que sí podrá hacer sitios, paradas, ofertar sus servicios porque está haciendo una diferenciación”, agregó Valle Sandoval.

Tampoco estará permitido que haya un chofer con diferentes vehículos para trabajar con las plataformas, ni un vehículo podrá tener diferentes choferes.

“Es muy importante que se sepa que el conductor de ese vehículo tiene que estar registrado en Gobierno, tiene que estar registrado en la plataforma”, comentó.

A su vez, las empresas tendrán que entregar al Gobierno del Estado la información necesaria; quienes presten el servicio sin concesión, podrán ser multados con mil a mil 500 veces el valor Unidad de Medida y Actualización, UMA.

“Que vendría siendo en este caso de una plataforma que oferte su servicio por WhatsApp, es transporte público, multa; una persona que haga sitio, es transporte público y no tiene concesión”, detalló.

Valle Sandoval enfatizó que es un proyecto de dictamen, todavía no está aprobado, y entre las quejas que presentan los transportistas es que no hay un tope para que nuevos choferes se registren para prestar servicios por aplicación, como sí lo hay para los taxistas; además de los requisitos que deben cumplir quienes pretendan laborar en el transporte público, como exámenes y antidoping.

“Para prestar el servicio de transporte por plataforma, o sea Uber, Didi, no se les pide nada, no ocupan, pueden tener antecedentes penales, sí; pueden ser positivos en un antidoping, sí; pueden no saber manejar, sí, porque no se está haciendo, en realidad no se está revisando esa parte”, explicó.

“Aunado a eso, el sentimiento de que prácticamente nace las plataformas como una oportunidad para gente que se dedica a otra cosa y que puedan tener un sueldo extra, un ingreso extra, pues pudiendo conducir su carro particular dos o tres horas al día, y listo”.

Comentó el Diputado que, en el caso de los taxistas, no pueden dejar de dedicarse a eso porque si no presta el servicio de manera injustificada es motivo de retiro de la concesión.