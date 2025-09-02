Busca Coparmex Sinaloa que el Papa visite al Estado ante violencia

Coparmex Sinaloa gestiona ante la iglesia católica la visita del Papa León XIV al Estado, ante la ola de violencia que azota a la entidad desde septiembre de 2024.

Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, mencionó que ya trabaja en gestionar la visita del líder de la iglesia católica.

La visita del Papa podría generar en Sinaloa la necesidad de seguridad internacional y sería una estrategia para el turismo en la región, expuso.

”Buscar traerlo a él, van a buscar traer seguridad, van a buscar traer economía, vamos a traer una mejora para Sinaloa”, definió la empresaria.

En Sinaloa desde septiembre de 2024 se enfrenta una crisis de seguridad que ha dejado más de mil 900 homicidios, derivado de una pugna del crimen organizado que ha disputado el control de la región.

A pregunta expresa sobre el avance de la gestión para la visita de León XIV la presidenta de Coparmex señaló que todavía se encuentran en proceso de definir la ruta para seguir con el proceso y concretar la atención del Vaticano.

”Si me ven por Roma es por trabajo”, dijo.