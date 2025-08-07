$!Busca Culiacán impulsar actividades artísticas y culturales tras firmar convenio con el Cenart

MÉXICO._ El Gobierno de Culiacán firmó un convenio de colaboración con el Centro Nacional de las Artes para la realización de muchas actividades artísticas y culturales en la ciudad.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil junto al director general del Cenart, Vicente Jurado López, formalizaron este convenio de colaboración, para fortalecer la agenda cultural y artística de la ciudad, impulsar nuevos proyectos formativos y consolidar a Culiacán como un referente nacional en materia de arte y cultura.

Además, Culiacán es el municipio invitado en el primer Festival Internacional del Libro de Aventuras organizado por el Cenart.

Durante su intervención, Vicente Jurado López, director general del Cenart, celebró la firma del acuerdo y subrayó el compromiso institucional con este proyecto que será de ida y vuelta, es decir, en beneficio de ambas instituciones.

“Me da mucho gusto que esté aquí Juan de Dios, un Alcalde que lo ha hecho bastante bien porque tiene una visión cultural muy fuerte y muy potente. La participación de Culiacán en el Cenart, y viceversa, va a fortalecer los nuevos acuerdos culturales a nivel nacional”, expresó.

En ese mismo sentido, Juan de Dios Gámez destacó que este acuerdo representa un parteaguas para consolidar una política pública en materia cultural que impacte directamente a niñas, niños y jóvenes, a partir del acceso a contenidos artísticos, literarios y formativos. Recordó que hace apenas tres años Culiacán no contaba con una feria del libro, a diferencia de otras ciudades del Estado, y hoy ya se consolida con la tercera edición.

“Los hechos hablan por sí mismos. Queremos dejar testimonio de que estamos trabajando de manera coordinada en una agenda cultural, artística y educativa que no quedará aquí, sino que es apenas el primer paso para seguir desarrollando iniciativas de largo alcance”, expresó Gámez Mendívil.