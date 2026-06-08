$!Busca DIF Sinaloa fortalecer el bienestar familiar mediante la deconstrucción de roles de género

Con el objetivo de transformar la dinámica familiar y fomentar una cultura de igualdad, el Sistema DIF Sinaloa anunció una serie de actividades enfocadas en la salud emocional, la deconstrucción de roles de género y la inclusión social que se llevarán a cabo durante el mes de junio. A través del Centro de Salud Emocional y Educación Incluyente, la institución busca abrir espacios de diálogo que permitan a los padres de familia y hombres en general reflexionar sobre sus emociones y los retos actuales de la crianza. Una de las apuestas principales de este programa es la charla y taller titulada ‘Hombres: el que busca, se encuentra’, la cual será impartida por el psicólogo Humberto García Tejeda el próximo 24 de junio.

Esta actividad abordará la importancia de analizar la identidad masculina y deconstruir los mandatos sociales que tradicionalmente se imponen a los hombres, permitiéndoles validar sus pensamientos y emociones más allá de los estereotipos. Previamente, el 19 de junio, el psicólogo José Roberto Hernández Díaz encabezará el encuentro ‘Puentes de conexión: comprendiendo los cambios, conectando las emociones’, diseñado específicamente para sensibilizar a los padres sobre la importancia de generar vínculos afectivos sólidos y saludables con sus hijos.