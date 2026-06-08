$!Busca DIF Sinaloa fortalecer el bienestar familiar mediante la deconstrucción de roles de género

Con el objetivo de transformar la dinámica familiar y fomentar una cultura de igualdad, el Sistema DIF Sinaloa anunció una serie de actividades enfocadas en la salud emocional, la deconstrucción de roles de género y la inclusión social que se llevarán a cabo durante el mes de junio.
A través del Centro de Salud Emocional y Educación Incluyente, la institución busca abrir espacios de diálogo que permitan a los padres de familia y hombres en general reflexionar sobre sus emociones y los retos actuales de la crianza.
Una de las apuestas principales de este programa es la charla y taller titulada ‘Hombres: el que busca, se encuentra’, la cual será impartida por el psicólogo Humberto García Tejeda el próximo 24 de junio.
Esta actividad abordará la importancia de analizar la identidad masculina y deconstruir los mandatos sociales que tradicionalmente se imponen a los hombres, permitiéndoles validar sus pensamientos y emociones más allá de los estereotipos.
Previamente, el 19 de junio, el psicólogo José Roberto Hernández Díaz encabezará el encuentro ‘Puentes de conexión: comprendiendo los cambios, conectando las emociones’, diseñado específicamente para sensibilizar a los padres sobre la importancia de generar vínculos afectivos sólidos y saludables con sus hijos.
Ambas sesiones se realizarán en un horario de 10:00 a 12:00 horas en la Sala de Usos Múltiples de CRECE, ubicada en el bulevar Alfonso Calderón, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, el DIF Sinaloa también ha programado una jornada de sensibilización sobre la LSM para este 10 de junio.
La actividad, que se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas, busca promover el respeto por la diversidad lingüística y facilitar la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la comunidad.
Con estas iniciativas, el organismo reafirma su compromiso de fortalecer el núcleo familiar y construir una sociedad sinaloense más empática y participativa.
Para mayores informes sobre las inscripciones a estos talleres gratuitos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 667 688 5988.