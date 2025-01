La dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, señaló como principal objetivo de su gestión al frente de la facción reforzar las condiciones de infraestructura de los comités municipales, así como fortalecer la estructura de estos.

“La idea es valorar las condiciones en las que se encuentran los comités para dotarlos de infraestructura para poder generar la estructura, que fue uno de los compromisos, trabajar en la estructura del partido.

“Esa es la idea en los municipales, reforzar el trabajo y la presencia de Acción Nacional, volver a nuestras bases en el sentido de trabajar en la calle con la gente, defender sus causas”, dijo.

Destacó que el cambio de la dirigencia nacional, con la llegada de Jorge Romero Herrera, servirá como guía para retomar esas ideas y ponerlas en práctica en el estado.

“También se hizo la renovación de la dirigencia a nivel nacional, Jorge Romero trae unas ideas muy innovadoras que van a ayudar a fortalecer el panismo no nada más a nivel nacional, sino en el tema estatal vamos a retomar esas ideas”, dijo.

En ese sentido, explicó que el nuevo líder partidista se comprometió a fijar los géneros para las diferentes candidaturas de cara al 2027, lo cual facilitará el trabajo para las dirigencias.

Afirmó que con esto podrán llegar mejor parados a las próximas contiendas electorales, con candidaturas más asentadas.

“Esto normalmente se hace ya cuando se acercan las elecciones, entonces ahorita vamos a tener la oportunidad, por ponerte un ejemplo, si sale en un municipio género mujer, pues dedicarnos a buscar el perfil de la mujer y no andar perdiendo tiempo trabajando o viendo esa candidatura en un varón.

“Son acciones que como partido nos van a ayudar mucho para estar bien posicionados para un 2027, estar bien posicionado el partido con los candidatos”, manifestó Barajas Cortés.

Buenas finanzas

Apuntó que la anterior administración, encabezada por la ahora diputada local, Roxana Rubio Valdez, entregó el Comité Directivo en una buena situación financiera, además de haber conseguido buenos resultados en los últimos comicios.

“Recibí un Comité Directivo Estatal con finanzas sanas, eso me va a permitir trabajar con mayor libertad. También recibimos al partido con mayor votación que la elección pasada del 2021”.

Buscará unidad de los panistas

En medio del proceso de elección interna del PAN Sinaloa, desarrollado entre octubre y noviembre del 2024, consejeros de Acción Nacional expresaron inconformidad con celebrar las votaciones, debido al panorama de inseguridad que vive Sinaloa.

Acerca de estos grupos, la nueva dirigente garantizó que buscarán atenderse estas diferencias a partir de la conciliación dentro del partido.

“Es normal, hay contiendas internas y es normal que de repente salgan temas como el que vimos. Pero yo soy más de conciliar, al final y al cabo ya pasó la contienda, de hecho he estado platicando con algunos de los grupos que no me apoyaron.

“Lo primero que tengo que hacer para poder ejecutar todo lo que acabo de mencionar, que trabajemos los panistas en unidad”.