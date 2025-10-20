Busca el Gobierno de Sinaloa modificar plan de obras previamente aprobado por el Congreso para ampliar malecón en Culiacán

El Gobierno de Sinaloa propondrá al Congreso del Estado ampliar en dos kilómetros más el proyecto del malecón margen izquierdo del río Culiacán, obra actualmente en construcción con la que se puso en marcha el Plan Sinaloa con un préstamo millonario.

Durante su conferencia La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que se debe autorizar la modificación de la construcción pues la obra fue autorizada por el Congreso al necesitar un préstamo para realizarla.

Explicó que el proyecto original del nuevo malecón es de seis kilómetros de longitud, con inicio en la avenida Jorge Julián Chávez Castro, en el Desarrollo Urbano Tres Tríos, pero solicitarán al Congreso del Estado la autorización para ampliarlo dos kilómetros más, que es precisamente el tramo que pasa por detrás del propio Congreso, la Auditoría Superior del Estado y varias privadas de ese sector, con la finalidad de evitar un congestionamiento vial en la avenida Chávez Castro.

“Vamos a plantearle otro proyecto, ya les he encargado al área de construcción y finanzas para que se vean con los diputados para plantearles otro proyecto pero que tiene que ver con el mismo programa, para acabalar ese bulevar, para que la continuación de ese bulevar sea hasta la presa derivadora”, dijo el Gobernador.

“Porque hay 2 kilómetros que nos quedarían atrás del Congreso del Estado, esa parte donde hay charrería, también hay fraccionamientos, eso que se lo vamos a plantear a los diputados es que nos permitan terminar esa parte, conectar desde el Puente Negro, del bulevar Pedro Infante jalarlo y conectarlo por esa vía al malecón”.

Hasta este momento como está definido el proyecto, el malecón sobre la margen izquierda del río Culiacán tendrá una longitud de 5 mil 433 metros con un ancho de 32 metros, contará con dos calzadas de 9 metros de ancho para dos carriles de circulación y uno de estacionamiento, camellón central de 3.50 metros, ciclovías segregadas de 2 metros de ancho cada uno, y banquetas de 3 metros y 3.5 metros del lado del río.

Se contempla la construcción de dos entronques a desnivel en los puentes Rolando Arjona y Miguel Tamayo con gazas de incorporación en cada estructura.

Contará con redes de agua potable, drenaje sanitario y construcción de colector pluvial, adicionalmente obra civil y canalizaciones de energía eléctrica, telefonía y televisión, todo con una inversión de 667 millones de pesos

Además generará 5 mil empleos directos durante el tiempo que dure su construcción, la cual está programada para concluir en el último trimestre del 2026.