Busca Erika Seamanduras dotar de servicios públicos a Navolato

Para la candidata del Partido Verde por la alcaldía de Navolato, Erika Yamell Seamanduras Rivera, las principales deficiencias del municipio, y que atenderá en caso de ganar las elecciones, son en su mayoría servicios básicos.

El agua potable, el alumbrado público y la recolección de basura son parte de los temas que la aspirante al Ejecutivo municipal prioriza como promesas en su campaña.

“Enfrento grandes retos, enfrento el reto de ayudar a las comunidades a que tengan servicios públicos de calidad, tenemos serios problemas con el agua potable y el alcantarillado en las comunidades en las que hemos estado visitando. Problemas con el agua, hay poca y cuando sale es de mala calidad. Una comunidad que tiene problemas con el agua es una comunidad que se enferma, que se presta para que se presenten varios tipos de enfermedades”, señala.

“Hemos encontrado también una gran deficiencia en el alumbrado público, y nosotros pensamos que una ciudad oscura es una ciudad insegura. Tenemos que apoyar también para que haya alumbrado público en las comunidades y que la gente tenga esa sensación de estar bien en su comunidad. Hay mala recolección de basura, hay mala distribución de los camiones que se dedican a recoger la basura, pero también hay un mal manejo de la basura, no estamos acostumbrados al reciclaje, a la separación de los residuos, ese es un tema que nos interesa mucho”.

Acompañada del ex Alcalde de Navolato y candidato a la diputación local del distrito 11, Miguel Calderón Quevedo, y del que sería el suplente del aspirante a legislador, la figura en redes sociales Marcos Vinicio Verdugo Valenzuela, la abanderada del Partido Verde realiza visitas a las diferentes comunidades del municipio para pedir el voto de la ciudadanía.

Seamanduras Rivera sostiene que en la contienda por la Presidencia Municipal de Navolato, su perfil es el que reúne una propuesta distinta a las que históricamente se han presentado al municipio.

“Soy una opción diferente, soy una mujer que soy humanista, además de política, y eso me ha permitido poder tener un acercamiento con los habitantes de cada una de las comunidades, de verles a los ojos y escucharles. La gente ya no quiere a los políticos convencionales, y cuando yo les digo que no soy política sino humanista, pues se identifican conmigo y me ven en esa posibilidad de tener un Gobierno diferente”, explica.

“Yo soy una mujer muy guerrera, una mujer que viene de abajo, una mujer que se ha dedicado al desarrollo del potencial humano y mi misión en la vida es servir. Yo no voy por el dinero, no me mueve la ambición por el dinero, sino la ambición mía es el servicio”.

La ahora abanderada del Partido Verde tiene una hoja de vida en la que se especializó en la docencia y en la investigación.

“Me dediqué por más de 15 años a la investigación educativa, estuve como docente en el nivel de secundaria, actualmente estoy por concluir una maestría en psicoterapia humanista, es a lo que me he dedicado en los últimos años”, menciona.