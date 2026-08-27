Busca FGE llevar a Sinaloa caso de presunto asesino de César Gastélum, detenido en Puebla

“Están detenidos por delito diverso. Allá fueron a disposición a la Fiscalía Puebla. Ya hice contacto con la fiscal de Puebla. Estamos en comunicación también nosotros para fortalecer e integrar los actos que vayamos a estar realizando en coordinación con la Fiscalía y también podamos llevar aquí el proceso de estas personas”, expresó.

La Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el detenido actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía de Puebla por delitos diversos, luego de que fue localizado y detenido en esa entidad durante un operativo de autoridades federales.

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa busca judicializar en la entidad el caso de Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del creador de contenido César Gastélum, quien fue asesinado durante una transmisión en vivo el pasado 4 de agosto en Culiacán.

La funcionaria explicó que la FGE mantiene comunicación con su homóloga poblana para integrar los elementos necesarios y poder llevar el proceso penal por el homicidio ocurrido en Culiacán.

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, Jesús Alberto “N” fue identificado como uno de los dos hombres que viajaban en una motocicleta y que dispararon contra Gastélum. Fue ubicado en Puebla como resultado de labores de inteligencia e investigación posteriores al homicidio.

Durante el operativo de captura, agentes fueron agredidos por sujetos armados. Uno de los agresores murió y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”. Las autoridades aseguraron armas, municiones y vehículos.



Buscan audiencia a distancia

La estrategia de la Fiscalía estatal contempla que, una vez que el detenido resuelva su situación jurídica en Puebla, pueda ser presentado ante un juez de Sinaloa por el homicidio de Gastélum, sin necesidad de trasladarlo inicialmente a la entidad.

Para ello, la FGE analiza realizar las audiencias mediante herramientas tecnológicas y en coordinación con la Fiscalía de Puebla, mientras el imputado continúa atendiendo el proceso derivado de los delitos por los que fue detenido en ese estado.

El asesinato de César Gastélum ocurrió la noche del 4 de agosto en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron frente a la Fiscalía de Sinaloa.

El ataque quedó registrado en la propia transmisión y la FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Gastélum, de 24 años, era creador de contenido en TikTok, YouTube e Instagram y contaba con cientos de miles de seguidores.

El caso generó especial atención debido a que el homicidio fue cometido en un espacio público y quedó registrado en video, además de que ocurrió en medio de una ola de asesinatos de creadores de contenido en Sinaloa durante los últimos años.