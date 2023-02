Guadalupe Valle Sánchez, ex pareja del ex Presidente Municipal de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, señaló que la Fiscalía General del Estado continúa trabajando en detener al ex mandatario por el delito de sustracción de menores y una denuncia por violencia familiar.

Desde septiembre de 2020, las menores América Lupita Rodríguez Valle y Ximena Sarahí Rodríguez Valle se encuentran en calidad de desaparecidas, pues de acuerdo a la ficha de desaparición fueron sustraídas de su domicilio por su padre sin autorización de su madre.

Ante estar involucrado en un posible delito, Valle Sánchez exhortó a las personas que conocen la ubicación de Rodríguez Pasos denunciar ante la FGE para concretar su detención.