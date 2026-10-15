Busca Fiscalía de Sinaloa comprar 35 sedanes; ya le asignaron 10 en 2026

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa busca adquirir 35 vehículos tipo sedán mediante una licitación pública nacional, luego de que en julio le fueran asignados 10 automóviles de ese mismo tipo a través de un procedimiento de compra coordinado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La nueva convocatoria, identificada con el número FGES-OM-LPN-001-2026, fue publicada el 12 de octubre en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

El fallo está programado para el 9 de noviembre, por lo que al momento de la publicación de la convocatoria el procedimiento todavía no ha concluido.

En julio, el SESESP adjudicó un contrato para adquirir 45 vehículos destinados a distintas instituciones estatales de seguridad y justicia, entre ellas la Fiscalía.

De ese total, 10 sedanes modelo 2026 fueron asignados a la institución encargada de la procuración de justicia.

La compra de esos automóviles formó parte de un procedimiento cuyo monto global ascendió a 31 millones 732 mil 682.97 pesos.

El importe correspondiente a los 10 sedanes destinados a la Fiscalía fue de 3 millones 220 mil 799.97 pesos, IVA incluido, de acuerdo con la información publicada sobre el fallo de la licitación.

La adquisición compartida también contempló vehículos para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y el propio SESESP, además de patrullas para policías municipales.

A estos procedimientos se suma la licitación pública nacional SESESP 06/2026, publicada en el portal de Compranet Sinaloa, para la adquisición de camionetas equipadas con balizamiento para Procuración de Justicia.



Presupuesto previsto para vehículos

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía para el ejercicio fiscal 2026 contempla un valor estimado de 18 millones 666 mil 668 pesos para la adquisición de vehículos, con recursos estatales y mediante licitación pública.

El mismo programa incluye una partida estimada de 6 millones 500 mil pesos para la adquisición de una camioneta tipo SUV, también con recursos estatales.

Estas cantidades corresponden a previsiones del programa anual y no necesariamente a dinero ejercido o contratos formalizados.