Resolver de manera definitiva las condiciones financieras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y no solamente atender las dificultades económicas inmediatas, es lo que planteó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava ante la posibilidad de que los trabajadores universitarios inicien un paro laboral indefinido.

La Mandataria estatal manifestó que respeta las formas de lucha y las estrategias que determinen la Universidad y sus trabajadores, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa advirtiera que suspenderá actividades a partir del 1 de diciembre si no existen garantías para el pago de salarios y prestaciones.

“Nosotros somos muy respetuosos de las formas de lucha, las estrategias que defina la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus trabajadores. Por supuesto que lo que buscamos y deseamos es que se pueda resolver no solo para esta coyuntura, sino de manera definitiva, cuáles deben ser las condiciones financieras para la operatividad de la universidad”, declaró.

La postura de Domínguez Nava ocurre mientras la institución enfrenta dificultades para garantizar los recursos necesarios para cubrir sus compromisos laborales de fin de año.

De acuerdo con los representantes sindicales, la UAS necesita alrededor de 840 millones de pesos para pagar aguinaldos y 270 millones de pesos por cada quincena durante el cierre de 2026.

La preocupación de los trabajadores se concentra en la falta de certeza sobre el pago de la segunda quincena de noviembre, los salarios de diciembre y los aguinaldos, situación que, señalaron, afecta directamente la economía de sus familias.

Como antecedente, en julio pasado los universitarios realizaron otro paro laboral por problemas en el pago de salarios y la primera parte de la prima vacacional, recursos que posteriormente fueron cubiertos.

Ahora, el sindicato contempla una nueva suspensión de actividades en todos los centros de trabajo de la UAS a partir del próximo 1 de diciembre, si no se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales.