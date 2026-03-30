Busca Gobierno de Sinaloa ampliar acceso a vivienda para trabajadores estatales con créditos Fovissste

En Culiacán, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que su administración busca que los trabajadores del Gobierno del Estado puedan acceder a créditos de vivienda del Fovissste, como parte de las acciones para ampliar las opciones de adquisición de vivienda digna.

Durante su Conferencia Semanera, explicó que ya se han iniciado gestiones directas con la Vocal Ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado, quien mostró disposición para avanzar en los acuerdos correspondientes.

Actualmente, los trabajadores estatales cuentan principalmente con acceso a servicios médicos mediante el Issste, por lo que el objetivo es ampliar esos beneficios hacia el financiamiento de vivienda.

“Aquí, nosotros tenemos Issste, ahora hablé con la Vocal, para que veamos la posibilidad de que los empleados del Gobierno Estatal no solamente tengan el servicio de salud médico, sino puedan acceder a las casas de Fovissste”, señaló Rocha Moya.

El Gobernador destacó que estas acciones se enmarcan en la política de Vivienda para el Bienestar impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla esquemas de construcción y financiamiento de vivienda con apoyo federal.

El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, detalló que en el Estado se avanza en proyectos habitacionales como Nuevo Horizonte y Virreyes, ubicados en el municipio de Ahome, los cuales se desarrollan mediante esquemas de crédito con subsidios federales.

“Traemos las primeras 40 del fraccionamiento Nuevo Horizonte en Los Mochis, en realidad son las primeras 40 de 56 mil que están programadas para edificarse durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó el funcionario.

Agregó que del total proyectado, 15 mil viviendas serán construidas por la Comisión Nacional de Vivienda, 37 mil por el Infonavit y alrededor de 4 mil por el propio Fovissste, como parte de un programa integral de vivienda social.

López Campos precisó que, aunque se trata de viviendas adquiridas mediante crédito, el esquema contempla precios por debajo del valor comercial y está dirigido principalmente a personas sin propiedad previa, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.