“No hay una sola obra, el puente o las calles que se hicieron aquí, tanto José Paz como nosotros, que no tengan fuente de financiamiento, ¿qué quiere decir eso? Que si yo empiezo la obra es porque sé que tengo dinero para hacerla, no vamos a pedir ni un cinco prestado, no vamos a endeudar al pueblo, no les cobramos la obra de pavimentación, ni las carreteras, antes les quitaban el Procampo por años para poder pagar la carretera fulana”

Por otra parte, el gobernador Rocha aprovechó su nueva visita a Badiraguato para reiterar su compromiso de construir durante su administración cuatro carreteras de gran significado social, como son el acceso a Huixiopa, el tramo Higueras de Álvarez Borboa-La Amapa, que era el camino real, la conclusión de la carretera de San José del Llano y la que comunica con la Ciénega de los Lara.

Al respecto, el presidente municipal José Paz López Elenes, coincidió con el gobernador Rocha de que estas obras cambian el rostro urbano de Badiraguato, y ayudan en el objetivo de lograr pronto su incorporación al catálogo de Pueblos Señoriales de la Sectur.

“Por eso yo le quiero agradecer al gobernador, pues estas obras no son posibles, no estaríamos aquí aperturándolas si no tenemos el conjunto de recursos del gobierno municipal, pero también del gobierno de Rubén Rocha. Por eso yo estoy muy contento de que estemos avanzando”, comentó.

La gira de trabajo del gobernador Rocha concluyó por la tarde con un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción de la primera etapa del malecón, que registra un avance del 75 por ciento.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, informó que en esta etapa se invierten actualmente 42.6 millones de pesos, para la construcción de los primeros 700 metros lineales, con un bulevar de seis carriles y camellón central, y banquetas de dos metros de ancho.

Zavala Cabanillas informó que dos obras complementarias del malecón serán la pavimentación de dos calles de acceso, las cuales son la Eliseo Quintero y la Héctor R. Olea, las cuales también serán de concreto estampado para ir de acuerdo con la vocación turística.