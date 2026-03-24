$!Busca Gobierno de Sinaloa impulsar carreras como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Robótica

CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya recibió el lunes en su despacho a la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, con quien abordó temas relacionados con la educación. En un comunicado, se informó que el encuentro forma parte de la agenda institucional para la integración de la red del Espacio Común de Educación Superior.

Se informó que en la reunión, a la que asistieron otros funcionarios estatales, se abordaron diversos temas relativos al fortalecimiento de la educación superior a través del trabajo colaborativo entre las distintas universidades, que a su vez formarán parte de una red nacional. Entre los principales acuerdos, destaca la posibilidad de que en Sinaloa se cuente próximamente con una carrera en Ciencia de Datos, otra carrera sobre Inteligencia Artificial y de Robótica, para que los jóvenes tengan garantizada una educación de vanguardia a su alcance.