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Formación

Busca Gobierno de Sinaloa impulsar carreras como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Robótica

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya se reúne con Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que este martes recibe el Doctorado Honoris Causa de la UAS
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/03/2026 08:31
24/03/2026 08:31

CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya recibió el lunes en su despacho a la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, con quien abordó temas relacionados con la educación.

En un comunicado, se informó que el encuentro forma parte de la agenda institucional para la integración de la red del Espacio Común de Educación Superior.

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Se informó que en la reunión, a la que asistieron otros funcionarios estatales, se abordaron diversos temas relativos al fortalecimiento de la educación superior a través del trabajo colaborativo entre las distintas universidades, que a su vez formarán parte de una red nacional.

Entre los principales acuerdos, destaca la posibilidad de que en Sinaloa se cuente próximamente con una carrera en Ciencia de Datos, otra carrera sobre Inteligencia Artificial y de Robótica, para que los jóvenes tengan garantizada una educación de vanguardia a su alcance.

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En esta reunión, realizada en el despacho del Ejecutivo, también se contó con la presencia de Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura y Carlos Karam Quiñónes, director general de la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica y la Innovación del Estado de Sinaloa.

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