Busca Gobierno de Sinaloa revisar tarifas eléctricas con CFE

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, informó que sostuvo una reunión con Roberto Arce García, gerente divisional de Distribución Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad, y otros funcionarios de la CFE, para revisar la situación de las tarifas eléctricas en Sinaloa.

A través de una publicación en X, señaló que el encuentro tuvo como objetivo analizar las condiciones tarifarias que enfrenta la entidad y buscar alternativas que permitan avanzar hacia un esquema que responda a las características del Estado.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos trabajando de manera coordinada para encontrar las alternativas que permitan avanzar hacia un esquema tarifario que responda a las condiciones de nuestro estado y a las necesidades de las familias sinaloenses”, publicó.

Domínguez Nava no detalló si durante la reunión se planteó una modificación específica a las tarifas, ni informó sobre algún acuerdo concreto con la CFE.

El tema de las tarifas eléctricas ha sido recurrente en Sinaloa, particularmente ante las altas temperaturas que incrementan el uso de sistemas de refrigeración y, con ello, el consumo de electricidad de los hogares.

La Gobernadora concluyó su publicación con el mensaje institucional: “Gobernar por #AmorAlPueblo”.