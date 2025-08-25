$!Busca llegar a los 10 mil libros donados: promueven la lectura en voz alta en comunidades de Culiacán y Eldorado

CULIACÁN._ Cuando la promoción por la práctica de la lectura resulta ser de difícil alcance en ciertos poblados, algunas personas buscan superar barreras para sumarse en la formación educacional de cientos de menores de edad, así como de adultos mayores que vieron frustrada su formación en el lenguaje. Con una trayectoria de 8 años con el fomento de la lectura en voz alta, Pedro Rafael Velázquez Ives, conocido en el arte escénico como “El viejito y el burrito”, busca lograr su objetivo de donar 10 mil libros en comunidades de la zona centro del estado, sobre todo en los municipios de Culiacán y Eldorado, y de seguir creciendo en su vocación educacional que lo ha respaldado durante su trayectoria. Durante su campaña conocida como “El Buzón del Libro”, Pedro colocó distintos buzones en lugares estratégicos de ambos municipios para que la ciudadanía tenga la facilidad de depositar cualquier libro que tenga archivado o del que pueda entregar con el noble propósito de fomentar la práctica de la lectura en regiones donde es más complicado acceder a éste importante hábito.





“La iniciativa busca recolectar libros del pueblo para el pueblo. Llevo 8 mil 414 libros entregados uno por uno fomentando la lectura, queremos llegar a la meta de los 10 mil este año, con libros de todos los temas, de todos los tiempos, y queremos convocar a los ciudadanos a participar en esta noble labor de donación de libros”. Los buzones, de color rojo y apoyados por el Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC), fueron colocados dentro de las mismas instalaciones del órgano estatal, así como en el Ayuntamiento de Culiacán, en el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en el Zoológico y en el museo de arte de Sinaloa, además del Instituto Tecnológico Superior y en el nuevo Palacio Municipal de Eldorado. Ya con los libros recopilados, Pedro se ha transportado por sus propios medios hacia distintos poblados de ambos municipios, destacando comunidades de las sindicatura de Culiacancito, El Salado y Tacuichamona, así como en comisarías perteneciente a la antes sindicatura de Eldorado, como Navito, Leopoldo Sánchez Celis y en la misma cabecera municipal.



