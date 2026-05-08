$!Busca Mario Zamora institucionalizar el reconocimiento nacional a los cuerpos de emergencia

El legislador sinaloense destacó que los hechos recientes en Los Mochis evidenciaron la valentía y el compromiso de hombres y mujeres que arriesgan su vida por la ciudadanía.

Tras la reciente tragedia que puso a prueba la capacidad de respuesta en la ciudad, el diputado federal, Mario Zamora Gastélum, anunció que impulsará un punto de acuerdo para establecer un programa nacional permanente de reconocimiento y respaldo para los cuerpos de emergencia, proponiendo que Ahome sea la semilla de esta iniciativa.

“La tragedia que vivimos recientemente nos recordó que mientras muchos buscan ponerse a salvo, hay mujeres y hombres que deciden enfrentar el riesgo para proteger vidas y ayudar a los demás. México tiene una deuda histórica con ellos”, expresó Zamora Gastélum.

Señaló que el objetivo es consolidar mecanismos que involucren a los tres niveles de gobierno, al sector empresarial y a la sociedad civil.

Zamora Gastélum plantea que Los Mochis sirva como modelo institucional para el resto de México, fomentando una cultura de gratitud que no sea pasajera.

La propuesta contempla acciones concretas para fortalecer a instituciones como Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Policías, Paramédicos y Fuerzas Armadas.

Entre las acciones propuestas destacan medallas al valor y servicio, reconocimientos públicos permanentes, becas educativas para hijos de elementos caídos o lesionados, estímulos y descuentos en contribuciones municipales, atención psicológica post emergencia y mejores condiciones institucionales para los cuerpos de rescate.

“El reconocimiento a quienes nos cuidan no debe limitarse a una tragedia ni tener colores partidistas. Debe convertirse en una causa ciudadana y permanente”, afirmó.

El legislador hizo un llamado a que comercios, restaurantes, cines y empresas se sumen de manera voluntaria otorgando descuentos y apoyos especiales a los rescatistas, replicando modelos de gratitud social que ya funcionan en otros países.

Zamora Gastélum subrayó que este movimiento debe ser meramente ciudadano y ajeno a colores partidistas.

“Una sociedad fuerte no solamente admira a sus héroes durante la tragedia; los respalda, los reconoce y los protege todos los días”, concluyó.