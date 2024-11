$!Busca Morena afiliar a 263 mil personas en Sinaloa

“Necesitamos garantizar que Morena sea un partido para las próximas generaciones, porque en este país no hay otra alternativa. Si nosotros no entendemos nuestra circunstancia histórica no nos reagrupamos aún en la victoria, es más, ya que ganamos todos las alcaldías, todos los cargos estatales y federales ya con las alianzas es cuando debemos estar más alertas, cuando debemos dar una pausa y nada de confiarnos”, mencionó Luisa María Alcalde Luján.

“Ahora es cuando necesitamos tener más los pies en la tierra, es por eso que venimos a convocarles, que vamos a iniciar un proceso importantísimo de Morena, vamos a abrir las puertas de Morena a todos los hombres, a todas las mujeres libres de Sinaloa a que se sumen a nuestro partido en movimiento”.