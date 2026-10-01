Busca Raúl Olivarría la Coordinación Municipal por Morena en Eldorado

Acompañado de sus hijos y su equipo de trabajo, Olivarría Urías, abogado de profesión, reveló sus aspiraciones políticas, buscando meterse en la contienda por la coordinación municipal por Morena en el municipio número 19 de Sinaloa.

Siguiendo el lema y eje ético principal del movimiento político de la Cuarta Transformación (4T) en México, de “No robar, no mentir y no tracionar”, el eldoradense Raúl Olivarría Urías informa que buscará obtener la Coordinación Municipal por Morena en Eldorado.

”Desde hace muchos años he participado en la lucha de la izquierda, siempre he amado las causas sociales, los problemas de las personas, tan es así que durante 32 años, estuvimos luchando por convertir a Eldorado en el municipio 19, afortunadamente se logró, y ahora tengo la oportunidad de participar en la política, porque creo desde aquí podemos seguir ayudando, ese es mi propósito”, señaló Olivarría Urías.

Subrayó, es el momento de cambios que beneficien a todos, pero haciéndolo con honestidad, “No robando, no mintiendo y no traicionando”, dijo.

Detalló, que desde hace tres años forma parte de las filas de Morena, partido que logró darle a Eldorado su municipalidad, por ello, dijo seguirá luchando por la transformación y la soberanía del País.

“Estoy aquí porque pretendo con la ayuda de Dios, del pueblo, de mi familia y mi equipo, ser el Coordinador Municipal por Morena en el Eldorado, y estoy en espera de que llegue la convocatoria para salir listo, tomar los requisitos y darle para adelante, todo con la idea de ayudar a las causas nobles, ese es mi objetivo”, subrayó

Ante medios de comunicación, señaló que asumir dicha coordinación representa una gran responsabilidad, por lo que espera ser favorecido en las encuestas, y en el caso de ser elegido, dijo, se enfocará en coordinar todo y cada uno de los comités que existan de Morena en Eldorado.

“Hay que esperar los tiempos, soy respetuoso de eso, así como de los demás compañeros que aspiran a este mismo puesto. Para ellos todo mi respeto, si algo me distingue es que yo no ando hablando mal de nadie, porque al fin de cuentas, es el pueblo que decide, por lo que el respeto debe ser mutuo, y que gane el mejor”.

Respecto a una posible unidad entre los aspirantes, para que se elija a uno solo, el eldoradense lo considera algo difícil, al afirmar que cada uno trae su propia aspiración, pero no así imposible de realizarse, si es que se tiene el apoyo.

En torno ha si ha tenido algún acercamiento con Imelda Castro, respecto a contender para la presidencia municipal de Eldorado, dejó claro que no ha sucedido eso.

“Yo nunca he manejado que quiero ser Presidente Municipal, los tiempos deben ser respetados, no estamos en ese tenor, ahorita lo que se ocupa es llegar a participar en la coordinación municipal, ese es mi objetivo principal, yo no puedo adelantarme, ni andar con ambiciones, porque nunca he sido ambicioso, la única ambisión mía es servir a mis semegantes”, afirmó.