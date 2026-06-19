Busca Rector de la UAS asegurar pago de nóminas en reunión estratégica con la SEP

Con la urgencia de resolver dificultades financieras que amenaza el cumplimiento de compromisos básicos como el pago de nóminas, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, anunció que viajará a la Ciudad de México el próximo martes para una reunión con la Secretaría de Educación Pública.

El encuentro, que se llevará a cabo en las oficinas de la Unidad de Administración y Finanzas, contará con la presencia de Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior; Anselmo Peña Collazo, titular de la UAF; y Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

El objetivo central de esta reunión será abordar de manera exclusiva la situación financiera y estructural de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Decirle a los universitarios que seguimos con la gestión permanente. Estamos todos los días en comunicación tanto con el doctor Ricardo Villanueva, como con el doctor Carlos Iván Moreno y las autoridades del Gobierno del Estado, para que juntos hagamos el esfuerzo de sacar adelante los problemas que hoy cursa la institución”, manifestó Madueña Molina.

De acuerdo con el Rector, la asfixia financiera que vive la institución no es fortuita, sino producto de un problema estructural histórico que se ha visto agravado por la ausencia total de apoyos extraordinarios durante los últimos tres años.

Esta falta de recursos federales impacta directamente en la operatividad de la universidad y en la certidumbre salarial de sus trabajadores, dificultando el pago de las quincenas.

Pese al panorama adverso, Madueña Molina manifestó confianza en que la gestión permanente ante la Federación rinda frutos positivos muy pronto.

Durante la primera reunión ordinaria de la Anuies celebrada en Guanajuato, el Rector recibió el respaldo de Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo del organismo, quien se ha mantenido cercano a la problemática de la Universidad sinaloense.

A pesar de las penurias económicas, el Rector defendió el prestigio de la UAS, destacando que, gracias al esfuerzo de su comunidad, la institución se mantiene como la entidad educativa con mayor cobertura universal en todo el País, superada únicamente por la Ciudad de México.

Madueña Molina hizo un llamado a la unidad universitaria, pidiendo no descuidar las funciones sustantivas de la institución mientras se buscan soluciones en la capital del País. Se prevé que el equipo de rectoría retorne a Culiacán el día de mañana para continuar con la agenda local.