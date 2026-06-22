$!Busca Roxana Rubio la candidatura del PAN a la Gubernatura de Sinaloa

La Diputada local del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, informó que se registró como aspirante a la candidatura por la Gubernatura de Sinaloa.
A través de la plataforma digital del partido, Rubio Valdez confirmó su participación en el proceso interno con el que el partido busca definir a la persona que encabezará el proyecto rumbo a la próxima elección estatal.
“Para mí es muy importante formar parte de un proceso interno donde se respeta la participación, donde se escucha a la militancia y donde también se abre la puerta a la ciudadanía. Eso habla de un partido vivo, con dinámica y con visión”, expresó.
Tras realizar el trámite, manifestó que se mantendrá atenta y respetuosa de los lineamientos y reglas que emitan tanto la dirigencia nacional como la estatal de Acción Nacional.
Uno de los factores determinantes en este proceso será la definición de la paridad de género y la Diputada señaló que se encuentra a la espera de que el partido determine los criterios correspondientes, cumpliendo con la normativa electoral vigente.
Rubio Valdez aprovechó para destacar la apertura del PAN hacia la participación ciudadana, asegurando que estos mecanismos fortalecen la vida democrática de la institución política.
Afirmó contar con la preparación, experiencia y trayectoria necesarias para competir por la posición y sostuvo que su interés primordial es construir un proyecto sólido que responda a las principales demandas y necesidades de la población sinaloense.
“He trabajado durante años en la vida pública y legislativa, y hoy doy este paso con la convicción de que puedo encabezar un proyecto que represente a Sinaloa con responsabilidad, cercanía y resultados. Tengo la preparación y las cartas necesarias para este reto”, señaló.
Expresó su confianza en que el PAN conducirá un proceso interno ordenado, transparente y competitivo, elementos que considera clave para consolidar una propuesta fuerte frente a los comicios venideros en Sinaloa.