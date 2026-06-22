$!Busca Roxana Rubio la candidatura del PAN a la Gubernatura de Sinaloa

La Diputada local del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, informó que se registró como aspirante a la candidatura por la Gubernatura de Sinaloa.

A través de la plataforma digital del partido, Rubio Valdez confirmó su participación en el proceso interno con el que el partido busca definir a la persona que encabezará el proyecto rumbo a la próxima elección estatal.

“Para mí es muy importante formar parte de un proceso interno donde se respeta la participación, donde se escucha a la militancia y donde también se abre la puerta a la ciudadanía. Eso habla de un partido vivo, con dinámica y con visión”, expresó.

Tras realizar el trámite, manifestó que se mantendrá atenta y respetuosa de los lineamientos y reglas que emitan tanto la dirigencia nacional como la estatal de Acción Nacional.