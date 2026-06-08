Busca Sesea Sinaloa profesionalizar el combate a la corrupción con personal certificado

Con el objetivo de garantizar que las investigaciones sobre faltas administrativas sean sólidas y apegadas a la legalidad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (Sesea) busca impulsar la certificación técnica de los titulares de los órganos internos de control en la entidad.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Gestión por Competencias en Materia Anticorrupción, celebrada en la Ciudad de México, Rosa del Carmen Lizárraga, secretaria técnica de la Sesea Sinaloa, destacó que la profesionalización es una condición indispensable para que existan sanciones reales a las conductas irregulares.

En el encuentro se presentaron los resultados del estándar de competencias Conocer EC-1556, enfocado específicamente en la realización de acciones de investigación de presuntas faltas administrativas.

Este programa, que inició hace cuatro años, ha logrado certificar a 251 personas servidoras públicas a nivel nacional a través de tres generaciones presenciales.

Además, se informó que la Plataforma de Aprendizaje Anticorrupción se ha consolidado como el principal instrumento de formación en el país, con 848 personas que ya completaron el curso en su primera etapa.

La apuesta de la Sesea para el estado es que las y los responsables de investigar posibles actos de corrupción en dependencias estatales y municipales cuenten con el estándar de Conocer EC-1556, fortaleciendo así sus capacidades técnicas.

Por otro lado, se anunció la creación de un nuevo estándar de competencia relativo a la realización de auditorías de cumplimiento financiero a los entes públicos.

Se proyecta que para el año 2027 se certifique la primera generación bajo este modelo, lo que permitirá ampliar la vigilancia hacia la fiscalización financiera de las instituciones.

En esta sesión participaron también titulares de las secretarías ejecutivas de Quintana Roo, Yucatán y Jalisco, reafirmando el compromiso conjunto por profesionalizar las áreas de investigación en todo el país.