Ante un crecimiento económico promedio anual de 1.4 por ciento entre 2000 y 2024, inferior al registrado a nivel nacional, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa presentará este viernes el Plan Económico Sinaloa 10+, una estrategia que busca transformar y diversificar la base productiva del estado con una visión hacia 2050.

El proyecto plantea posicionar a Sinaloa entre las diez economías más dinámicas de México, mediante un nuevo modelo de desarrollo que apuesta por actividades de mayor valor agregado, innovación, tecnología y atracción de inversiones.

De acuerdo con el organismo, los desafíos del cambio climático, la inseguridad y la volatilidad de los mercados internacionales han evidenciado la vulnerabilidad de la estructura productiva estatal, por lo que considera necesario transitar hacia un modelo que permita anticiparse a los cambios del entorno y generar mejores oportunidades para la población.

El Plan fue elaborado durante siete meses con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y la participación de más de mil sinaloenses, además de un equipo técnico integrado por 15 especialistas de distintos sectores.

La estrategia identifica seis sectores productivos con potencial de especialización: sistema alimentario y bioeconomía; turismo inteligente; logística y manufactura; salud; economía del conocimiento, y energías alternativas.

Para impulsar estas actividades, contempla diez misiones y propósitos que se desglosan en cien proyectos e iniciativas orientados a diversificar la economía, generar empleos mejor remunerados, fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar mecanismos de financiamiento.

El documento también propone aprovechar las capacidades y vocaciones de las cuatro regiones económicas de Sinaloa, mediante la articulación de sectores estratégicos, plataformas habilitadoras y especialización territorial.

Entre sus objetivos se encuentra impulsar una economía más competitiva y sostenible, bajo un marco de Estado de derecho y con las personas como eje central del desarrollo.

El Codesin informó que el Plan contará con un sistema de seguimiento basado en indicadores para medir avances, evaluar resultados y orientar la toma de decisiones rumbo a 2050.

La propuesta también cuenta con un respaldo jurídico tras la incorporación del artículo 20 Bis a la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, aprobado por unanimidad por el Congreso local en julio, que establece la obligación de incorporar en el Plan Estatal de Desarrollo una perspectiva de largo plazo en materia de fomento económico, con un horizonte mínimo de 20 años.

La presentación del Plan Económico Sinaloa 10+ se realizará este viernes 27 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, en Culiacán.